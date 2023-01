Santos rescinde contrato com Jobson e Nunes e empresta Andrey Quintino ao Ituano

Por Estadão - Estadão 50

Com o objetivo de enxugar a folha salarial e diminuir os custos do departamento de futebol a diretoria do Santos anunciou nesta terça-feira a rescisão de contrato do volante Jobson. Outra decisão da direção foi definir o empréstimo do atacante Andrey Quintino ao Ituano.

Jobson esteve emprestado no ano passado ao Náutico. O time pernambucano não fez uma boa campanha na Série B e acabou rebaixado à Série C. No retorno do atleta neste início de ano, o clube informou que o fim do vínculo aconteceu de maneira consensual. Outro atleta que também teve vínculo encerrado foi o meia Guilherme Nunes.

“O Peixe agradece os serviços prestados pelos dois atletas duante o período que vestiram AC Amia do clube e deseja boa sorte em suas carreiras”, informa o comunicado no site oficial do clube.

Os dois atletas, no entanto, já tem futuro encaminhado. Fora dos planos do técnico Odair Hellmann, Nunes entrou em negociação com o Brasil de Pelotas e acertou seu ingresso com o novo clube até o final do Campeonato Gaúcho. Já Jobson acertou transferência com um time do Oriente Médio.

Já o empréstimo de Andrey Quintino ao Ituano temo objetivo de dar rodagem ao atleta de 20 anos. Sem espaço no planejamento de Odair Hellmann, ele fica no clube do interior paulista até a metade deste ano.

Estadao Conteudo

