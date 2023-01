Palmeiras testa o elenco em dois jogos-treino na preparação para o Paulista

Por Estadão - Estadão 78

O Palmeiras aproveitou esta terça-feira para fazer uma atividade em dois períodos a fim de ajustar o time para o início do Campeonato Paulista e também para a final da Supercopa do Brasil, marcada para o dia 28 deste mês contra o Flamengo. Nos dois jogos-treino realizados no Allianz Parque, o saldo foi altamente positivo. Pela manhã, vitória sobre o Audax por 3 a 0. À tarde contra o Monte Azul, novo triunfo, desta vez com goleada de 4 a 0.

De acordo com o planejamento traçado pelo técnico Abel Ferreira, as atividades serviram para que os atletas fossem observados.

Pela manhã, o teste foi contra o Audax e o os palmeirenses venceram o confronto por 3 a 0. Os gols da vitória foram marcados por Dudu, Kuscevic e Gabriel Menino.

Nesta primeira movimentação, o treinador palmeirense iniciou o trabalho escalando Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Kuscevic e Vanderlan na defesa. Danilo, Atuesta e Raphael Veiga formaram o meio-campo, enquanto Dudu, Rafael Navarro e López completaram o setor ofensivo.

No decorrer da partida, Abel aproveitou o teste para utilizar também o goleiro Marcelo Lomba, Gabriel Menino, Endrick, Zé Rafael, Bruno Tabata, Mayke e Jailson.

O Monte Azul,o adversário do segundo jogo-treino do dia acabou derrotado por 4 a 0, com gols de Rony (2), Garcia e Flaco Lopez. Nesta parte do trabalho, Abel rodou bastante o time e o garoto Endrick foi um dos destaques. O teste foi dividido em dois tempos de 45 minutos e ainda um terceiro de 40.

Na parte final do treino vários atletas do sub-17 ganharam espaço para um terceiro tempo contra o Monte Azul.

A diretoria do clube aproveitou a realização dos dois jogos-treino no Allianz para fazer o teste de reconhecimento facial nos acessos da arena palmeirense. O processo é simples. Sob a supervisão de um funcionário, a pessoa se posiciona em frente ao aparelho. Rapidamente a imagem é capturada ao aparecer no visor e o torcedor é liberado.

