Palmeiras bate Rio Preto nos acréscimos e avança ao mata-mata da Copinha em 1º

Por Estadão - Estadão 69

Advertisement

Advertisement

Advertisement

A disputa da terceira e decisiva rodada da fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior teve sequência na noite desta segunda-feira. O Palmeiras, que já estava classificado, não teve vida fácil, mas anotou um gol no último lance, já nos acréscimos, para vencer o Rio Preto, por 2 a 1 e terminou a primeira parte do torneio com 100% de aproveitamento.

Continua depois da publicidade

Depois de abrir o placar com Allan, de cabeça, o Palmeiras viu o Rio Preto empatar ainda no primeiro tempo com Klebinho. Mas, no apagar das luzes, durante o tempo extra do da etapa final, Thalys garantiu a vitória ao alviverde ao marcar um gol de de cabeça. Com o resultado, o Palmeiras ficou com a liderança do Grupo 3, com nove pontos. Já o rival se despede com apenas três.

O Mirassol também conseguiu encerrar a primeira fase com três vitórias em três jogos. Jogando em Bálsamo, o time paulista fez 1 a 0 na Chapecoense, terminando na primeira colocação do Grupo 2, com nove pontos. O adversário, apesar da derrota, avançou na segunda colocação da chave com quatro pontos.

Outro destaque do dia foi Avaí, que conseguiu se classificar no Grupo 6. Após não ter conseguido vencer nas duas primeiras rodadas, o time catarinense bateu o Catanduva, em um duelo direto, por 2 a 0, no estádio Sílvio Sales, e ficou na frente do adversário no saldo de gols, já que as duas equipes terminaram empatadas com quatro pontos.

Continua depois da publicidade

Estadao Conteudo

Copyright © 2023 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.