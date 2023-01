Latam amplia vantagem sobre rivais e lidera mercado doméstico em novembro

Por Estadão - Estadão 81

A Latam Brasil vem ampliando a vantagem sobre suas concorrentes, encerrando o mês de novembro na liderança do mercado doméstico com 38,5% de participação, seguida de Gol (33,6%) e Azul (27,5%), de acordo com dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

Nos últimos 12 meses encerrados em novembro de 2022, o market share da Latam no País foi de 36%, seguida da Gol (33,7%) e da Azul (29,7%). Os dados de participação são medidos em passageiro-quilômetro pago (RPK, no jargão do setor).

Conforme a autarquia, o número de passageiros transportados em voos domésticos em novembro registrou crescimento de 7,6% na comparação anual, para 7,37 milhões de pessoas. A demanda doméstica (RPK) cresceu 3,9% no período em relação a igual intervalo de 2021. Já a oferta no mercado doméstico em novembro, medida em assentos-quilômetros ofertados (ASK), teve um aumento de 5,5% sobre igual período do ano anterior.

No segmento internacional, as companhias aéreas atingiram a marca de 1,48 milhão de passageiros pagos transportados em novembro, alta de 103,1% sobre um ano antes, segundo a Anac.

Cargas

A movimentação de cargas registrada no mercado doméstico foi de 40,1 mil toneladas em novembro, alta de 2,9% sobre igual intervalo de 2021.

No segmento de carga internacional, foram movimentadas 82,5 mil toneladas no período, queda de 4,7% na comparação anual.

Juliana Estigarríbia

Estadao Conteudo

Copyright © 2023 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

