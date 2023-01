Ministério garante normalidade do abastecimento de combustíveis após atos

Por Estadão - Estadão 56

O Ministério de Minas e Energia (MME) garantiu, por meio de nota distribuída nesta segunda-feira, 9, pela Secretaria de Comunicação Social do governo federal, a normalidade no abastecimento de combustíveis após os atos golpistas do domingo, 8.

“O MME, em articulação com as entidades vinculadas, tem garantido a normalidade do abastecimento nacional de combustíveis e o funcionamento adequado de refinarias, terminais e bases de distribuição”, diz a nota assinada pelo ministro Alexandre Silveira.

De acordo com o informe, assinado no domingo e distribuído pela Secom, Silveira vai seguir garantindo o suprimento de combustíveis.

“Além de monitorar o status de protestos nessas estruturas, seguimos atentos e em articulação com outras Pastas e Estados para assegurar o suprimento”, finaliza a nota.

