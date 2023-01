Lula se reúne no STF com Rosa Weber e Barroso

Por Estadão - Estadão 122

Advertisement

Advertisement

Advertisement

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) esteve no final da noite deste domingo, 8, em frente ao prédio do Supremo Tribunal Federal (STF), onde conversou com a presidente da Corte, ministra Rosa Weber, além do ministro do Supremo Luís Roberto Barroso, e outros ministros do Executivo Federal. As autoridades vistoriam e conversam sobre a depredação da sede dos Três Poderes após invasão de grupos radicais bolsonaristas neste domingo.

Continua depois da publicidade

Antes de ir ao STF, Lula foi verificar os estragos no Palácio do Planalto. Lá, o presidente se reuniu com os ministros da Justiça, Flávio Dino, da Defesa, José Múcio, da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, e do Desenvolvimento Social, Wellington Dias. Também estava presente à reunião a presidente do PT, Gleisi Hoffmann.

Lula estava visitando Araraquara (SP) para verificar os estragos causados pelas fortes chuvas na cidade quando ficou sabendo dos atos radicais em Brasília. No fim da tarde, o presidente decretou intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal, o que será apreciado pelo Congresso nesta segunda-feira, 9.

Eduardo Gayer, Iander Porcella e Thaís Barcellos

Estadao Conteudo

Copyright © 2023 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.