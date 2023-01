Batalhão da Guarda Presidencial se dirige à Praça dos Três Poderes em Brasília

Por Estadão - Estadão 65

Inúmeros veículos do Batalhão da Guarda Presidencial se deslocam em direção à Praça dos Três Poderes, em Brasília, onde apoiadores do ex-presidente da República Jair Bolsonaro invadiram o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal (STF). O movimento foi observado após o discurso do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, no qual decretou intervenção federal no Distrito Federal.

Na região do setor hoteleiro norte, edifícios privados reforçam a segurança com receio de eventuais depredações.

Em meio aos atos antidemocráticos, restaurantes e comércio local encerraram as atividades antecipadamente.

Isadora Duarte, enviada especial

