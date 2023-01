AGU pede ao STF prisão em flagrante de Anderson Torres, ex-secretário do DF

Por Estadão - Estadão 93

A Advocacia-Geral da União (AGU), comandada por Jorge Messias, entrou neste domingo, 8, com petição no Supremo Tribunal Federal (STF) para solicitar a prisão em flagrante do ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres. Ele já havia sido exonerado mais cedo pelo governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), após a atuação das forças policiais no DF no episódio de invasão dos prédios dos três Poderes em Brasília.

O pedido da AGU foi apresentado dentro de inquéritos relatados pelo ministro Alexandre de Moraes.

“Prisão em flagrante de todos os envolvidos nos atos criminosos decorrentes da invasão de prédios públicos federais em território nacional, inclusive do Secretário de Segurança Pública do Distrito Federal e demais agentes públicos responsáveis por atos e omissões, avaliando, até mesmo, a adoção de outras medidas cautelares que impeçam a prática de novos atos criminosos”, escreve a AGU no documento, que endereça outros pedidos ao STF.

Eduardo Gayer e Amanda Pupo

Estadao Conteudo

