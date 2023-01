Roberto Dinamite morre aos 68 anos, após luta contra câncer no intestino

Por Estadão - Estadão 141

Morreu neste domingo o ex-atacante Roberto Dinamite, considerado o maior ídolo da história do Vasco, após lutar contra um câncer no intestino descoberto em 2021. Em janeiro de 2022, Dinamite revelou que daria início a um tratamento de quimioterapia após a descoberta de tumores. O diagnóstico veio através de exames realizados no fim de dezembro, quando esteve internado para tratar uma obstrução no intestino.

“Notícia dura, mas eu só tenho uma opção: Levantar a cabeça e enfrentar essa batalha”, escreveu o ex-jogador no Instagram. “Essa semana iniciarei meu tratamento de quimioterapia buscando uma pronta recuperação para retornar o quanto antes às minhas atividades”.

Foram incríveis 1.110 jogos vestindo a faixa transversal com a cruz de malta em vermelho bordada no peito, marca superada apenas por Rogério Ceni no São Paulo e Pelé no Santos. Como jogador do clube carioca, Roberto conquistou o Campeonato Brasileiro em 1974 (quando foi o artilheiro da competição com 16 gols), e os Estaduais de 1977, 1982, 1987, 1988 e 1992, além de taças e torneios no Brasil e exterior.

Roberto Dinamite é o maior artilheiro do Campeonato Brasileiro, do Campeonato Carioca, do estádio de São Januário e dos clássicos entre Vasco e os rivais Flamengo, Fluminense e Botafogo.

Homenagens a Roberto Dinamite

O Vasco lamentou a perda do maior ídolo nas redes sociais. “É com o mais profundo pesar que o Vasco da Gama recebe a informação que o #MaiorDeTodos nos deixou neste domingo. Carlos Roberto de Oliveira, o Dinamite, dedicou 29 dos seus 68 anos ao Clube, como atleta e Presidente. Te amaremos para sempre, Calu. Descanse em paz”

“O Roberto Dinamite foi um dos maiores jogadores da história do nosso futebol. Além de entrar para a bela história do Vasco, ele encantou os fãs do futebol em todo o mundo. A CBF se solidariza aos familiares e a todos os fãs do artilheiro”, disse Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF.

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, torcedor do Vasco, também prestou homenagens ao ídolo do clube. “Meu ídolo desde criança”, disse.

