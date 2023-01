Estados Unidos dominam Itália e vencem título inaugural da United Cup

Por Estadão - Estadão 66

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Os Estados Unidos são os primeiros campeões da história da United Cup. Com atuações dominantes na decisão da competição inaugural em Sydney, na Austrália, neste domingo, o time americano de tênis faturou o título após marcar 3 a 0 na série contra a Itália. Jessica Pegula, Frances Tiafoe e Taylor Fritz venceram Martina Trevisan, Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini, respectivamente. Madison Keys ainda fechou a rodada por 4 a 0 com vitória sobre Lucia Bronzetti.

Continua depois da publicidade

“Isso é ótimo. Foi incrível para o time vencer este evento. Viemos para cá com expectativas muito altas. Eu estava muito esperançoso e fiquei realmente muito feliz de fazer o jogo que definiu o título”, afirmou Fritz após a conquista.

O número 9 do mundo foi impecável durante toda a United Cup e perdeu apenas um set em todos os seus jogos no torneio, contra o britânico Cameron Norrie. Neste domingo, Fritz superou Berrettini (16 do ranking) por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/4) e 7/6 (8/6).

Para levantar a taça, o time norte-americano passou por República Checa, Alemanha, Reino Unido, Polônia e Itália. Todos os confrontos foram vencidos de forma dominante, tendo o placar mais apertado sido de 4 a 1. Nos duelos individuais, os Estados Unidos perderam apenas dois jogos.

Continua depois da publicidade

O caminho para o título foi aberto por uma vitória da número 3 do mundo Jessica Pegula por 2 sets a 0 sobre Martina Trevisan, 27ª do ranking. As parciais foram 6/4 e 6/2 após 1h29 de disputa.

O segundo jogo não chegou ao fim. Frances Tiafoe venceu o primeiro set por 6/2 sobre Musett e logo depois o italiano abandonou a partida, alegando dores no ombro. Tiafoe é o número 19 do ranking e perdeu apenas um set na competição. Musetti é o número 23.

Como o torneio garante pontos no ranking de simples, a rodada continuou mesmo após o título estar confirmado com o 3 a 0. Keys (11ª do ranking) entrou em quadra contra Bronzetti (54ª) e fez novo 2 a 0, com parciais de 6/3 e 6/2. O jogo de duplas, no entanto, foi dispensado.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Estadao Conteudo

Copyright © 2023 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.