Tatum decide no fim, Celtics batem Spurs e chegam a 6 vitórias em 8 jogos

O Boston Celtics levou uma canseira do San Antonio Spurs na noite deste sábado, mas conseguiu a vitória nos segundos finais por 121 a 116 para seguir com a melhor campanha da NBA. Com o jogo empatado a 37 segundos do fim no AT&T Center, Jayson Tatum decidiu para o time de Boston, que lidera a Conferência Leste e a NBA com 28 vitórias e 12 derrotas nesta temporada.

Jayson Tatum foi o cara do jogo, com 34 pontos marcados, mas contou com uma ajuda do seu fiel escudeiro Jaylen Brown, que anotou outros 29 pontos. Marcus Smart deixou a quadra com uma lesão no pé, mas o reserva Malcolm Brogdon brilhou ao fazer 23 pontos e sete assistências. Oito jogadores do San Antonio atingiram dois dígitos em pontos na partida, incluindo os 18 marcados individualmente por Josh Richardson, Tre Jones e Zach Collins, que ainda pegou 12 rebotes.

O time de San Antonio nunca esteve na frente do placar, mas se manteve na cola do Boston. No terceiro quarto, o técnico interino precisou pedir tempo após o Boston levar uma sequência de 13 a 3 do adversário. O empate veio a 37 segundos do fim com uma cesta de três de Richardson, mas Tatum reagiu rápido ao marcar duas bolas de meia distância e a defesa dos Celtics segurou a vitória.

“Eles claramente são um time muito bem treinado. Times como esses são perigosos. Eles jogam de uma forma despreocupada, fazendo o seu próprio ritmo. Não seguem necessariamente uma agenda, apenas passam, cortam e tentam acertar o melhor arremesso. Movimentos constantes”, analisou Tatum após a vitória suada.

Atual campeão da Conferência Leste, o Boston Celtics chega à marca de seis vitórias em oito jogos. O San Antonio teve que lidar com o desfalque dos titulares Davin Vassell, Keldon Johnson e Jakob Poeltl. O time tem a segunda pior campanha da Conferência Oeste, com 13 vitórias e 27 derrotas.

OUTROS JOGOS

Em mais uma noite inspirada de LeBron James, o Los Angeles Lakers superou o Sacramento Kings nos segundos finais por 136 a 134. O quarto triunfo seguido dos Lakers da competição teve LeBron brilhando com 37 pontos na madrugada deste domingo, após o astro ter liderado também contra o Atlanta Hawks no sábado. Com 19-21, os Lakers seguem na briga para entrar no G-10 da Conferência Oeste. O time de Sacramento está em quinto na mesma chave, com 20-18.

Ainda sem Stephen Curry, lesionado, o Golden State Warriors jogou em casa contra o Orlando Magic e acabou derrotado por 115 a 101. O atual campeão segue oscilando e possui 20-20 nesta temporada, com a sexta campanha da Conferência Oeste. O Orlando Magic soma a marca de 15-25 no outro lado da chave e no momento segue fora dos play-ins.

Após derrota para os Celtics e atuação apagada de Luka Doncic, o astro voltou a brilhar e levou o Dallas Mavericks a uma vitória sobre o New Orleans Pelicans por 127 a 117. Doncic anotou mais um triplo-duplo (34 pontos, 10 rebotes e 10 assistências) e teve grande ajuda dos 28 pontos de Christian Wood na partida. O Dallas é o quarto time da conferência (23-17) e os Pelicans estão logo acima, em terceiro, com 24-16.

Zach LaVine (36 pontos) e DeMar DeRozan (35) comandaram a vitória em casa do Chicago Bulls sobre o Utah Jazz por 126 a 118. Os Bulls estão em nono na Conferência Leste, com 19-21, enquanto o Utah Jazz é o último no G-10 da Oeste, com 20-22.

