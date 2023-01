Corinthians prioriza jogadas de bola parada em preparação para o Paulista

Por Estadão - Estadão 91

As jogadas de bola parada, assim como as cobranças de pênaltis, foram as prioridades do treino comandado pelo técnico corintiano Fernando Lázaro neste sábado, em atividade realizada no CT Joaquim Grava.

O time estreia no Campeonato Paulista no próximo dia 15 deste mês diante do Bragantino. O comandante pretende ter como carta na manga algumas jogadas ensaiadas como alternativas para surpreender os adversários.

Além de cuidar do setor ofensivo, ele também fez ajustes na parte tática e trabalhou com o grupo em um espaço reduzido. Aprimorar os passes e também a ajustar movimentação dos atletas sem a bola também foi explorada no treinamento.

Ele cobrou atenção no posicionamento e usou a repetição de jogadas à exaustão. O treino foi concluído com um trabalho de fortalecimento na academia do clube.

O treinador vem condicionando os atletas a treinar com duas formações diferentes. Além do tradicional 4-4-2, ele também vem definindo uma outra forma de atuar com com apenas um jogador como referência no ataque. Dessa forma, a equipe, dependendo da situação, pode atuar em um 4-5-1 com Yuri Alberto na frente.

