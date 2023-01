Andrey Santos é apresentado no Chelsea: uma grande oportunidade para mim

Por Estadão - Estadão 103

Animado com a oportunidade de jogar o Campeonato Inglês, o jovem brasileiro Andrey Santos foi apresentado oficialmente pelo Chelsea no início da tarde deste sábado. O volante de 18 anos celebrou a nova oportunidade na carreira em sua apresentação no clube inglês. A venda de Andrey havia sido anunciada pelo Vasco da Gama na última sexta-feira.

Durante a apresentação, o clube descreveu o jovem como um meio-campista “box to box”, que joga de uma área a outra do campo. Além do fato de Andrey ser o atleta mais jovem a atuar pelo Vasco, a capacidade do meia de marcar gols e dar passes também foi exaltada pela equipe londrina.

“É uma grande oportunidade para mim. Este é um clube gigante que joga competições importantes como a Premier League e estou muito empolgado. Os jogadores aqui são incríveis e estou realmente muito feliz”, disse o carioca Andrey.

Buscando a reconstrução após a venda do clube de Roman Abramovich para Todd Boehly, o Chelsea tem aproveitado o mercado de transferências de inverno na Europa para contratar novos atletas. No momento, o time é apenas o décimo colocado do Campeonato Inglês, mas sonha ainda com o título da Liga dos Campeões nesta temporada, competição que está nas oitavas de final.

Além de Andrey, outros dois jovens foram apresentados oficialmente neste sábado. Um dos reforços é o atacante David Datro Fofana, da Costa do Marfim, que tem 20 anos e jogava pelo Molde, da Noruega. Chegou também ao clube o zagueiro Benoit Badiashile, de 21 anos, que estava no Monaco.

Andrey fez o seu primeiro jogo como profissional em 2021, quando entrou nos minutos finais da derrota por 1 a 0 para o Volta Redonda, pelo Campeonato Carioca, e se tornou o atleta mais jovem a atuar pelo Vasco, superando nomes como Talles Magno, Paulinho e Philipe Coutinho. Ao longo daquela temporada, contudo, jogou apenas mais uma partida pelo time profissional, na Série B.

No ano passado, o meio-campista recebeu mais oportunidades e se firmou como um dos nomes mais importantes da campanha do retorno vascaíno à elite do futebol brasileiro. Como o Vasco passou os últimos dois anos na Série B, o jovem promissor deixou o Brasil sem ter jogado uma partida sequer na primeira divisão do futebol nacional.

