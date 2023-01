Zaracho rompe ligamentos, sofre fratura no tornozelo e vira desfalque no Atlético

Por Estadão - Estadão 99

Zaracho poderá ter que aguardar mais tempo do que o esperado para voltar a atuar sob o comando de Eduardo Coudet, que foi seu treinador no Racing, da Argentina. Isso porque o Atlético-MG informou neste sábado que o meio-campista sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo.

A lesão de Zaracho aconteceu durante um treinamento na Cidade do Galo. O jogador passou por exames de imagem que constataram ruptura dos ligamentos com uma pequena fratura no tornozelo. O time mineiro ainda informou que o meia já iniciou tratamento com o departamento médico. Após as sessões de fisioterapia, ele será reavaliado na próxima semana.

Restam duas semanas de preparação até que o Atlético-MG faça sua estreia no Campeonato Mineiro. A partida que abre a temporada será com a Caldense, em Belo Horizonte, no dia 21 de janeiro.

O argentino Zaracho tem sido peça importante do Atlético nos últimos anos, desde que chegou em 2020. Na última temporada, o jogador caiu de produção e marcou dois gols em 43 partidas. Revelado pelo Racing, o atleta voltará a trabalhar com Eduardo Coudet, que assumiu o clube para a temporada 2023.

Estadao Conteudo

