CGU nomeia secretários do segundo escalão

O recém-empossado ministro da Casa Civil, Rui Costa, nomeou ontem os nomes que comporão o secretariado da Controladoria-geral da União (CGU), entidade vinculada ao ministério. O ato foi publicado em uma edição extra do Diário Oficial.

De acordo com o documento, serão parte do segundo escalão da CGU: Flavio Rezende Dematté (assessor especial do gabinete); Ronald da Silva Balbe (Secretário Federal de Controle Interno); Felipe Barbosa Brandt (Diretor de Responsabilização de Entes Privados); Marcelo Pontes Vianna (Secretário de Combate à Corrupção); Renata Alves de Figueiredo (Diretora de Promoção da Integridade da Secretaria de Transparência e Prevenção da Corrupção) e Otavio Moreira de Castro Neves (Diretor de Governo Aberto, Transparência e Participação Social).

Todos os nomeados são servidores de carreira da CGU.

Interrupções de mandato

Na mesma edição extra do Diário Oficial da União, foram publicadas diversas interrupções de mandatos de membros suplentes e titulares de Conselhos Nacionais e Fiscais de entidades do sistema S.

A medida abarca cargos do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (Secoop), Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senai), Serviço Social do Comércio (Sesc) e Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai). As interrupções de mandato não têm prazo determinado.

Isabella Alonso Panho, especial para a Agência Estado

Estadao Conteudo

