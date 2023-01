Zagueiro Mateus Silva rescinde com Cruzeiro e vai fechar com a Ponte por 2 anos

Por Estadão - Estadão 54

A situação do zagueiro Mateus Silva finalmente está definida. O defensor encaminhou a sua rescisão com o Cruzeiro e vai assinar um contrato de dois anos com a Ponte Preta, desta vez, de forma definitiva. Seu vínculo com a equipe celeste era válido até o final da temporada.

Como não fazia parte dos planos do técnico Paulo Pezzolano, o defensor foi à diretoria do Cruzeiro e chegou a um acordo sobre a rescisão contratual, melhor para a Ponte Preta, que não precisará buscar um novo empréstimo e terá o atleta por mais dois anos.

Mateus Silva tem 27 anos e disputou 15 jogos com a camisa alvinegra na temporada passada. Fez dois gols e deu duas assistências. É titular do esquema do técnico Hélio dos Anjos e é visto como um dos braços direitos do treinador na busca pelo tão sonhado acesso à Série A2 do Campeonato Paulista.

Além de Ponte e Cruzeiro, onde jogou por apenas cinco jogos, passou também por Ituano, Criciúma, Guarani-SC, Imperatriz-MA, e São Bento.

A Ponte Preta estreia no Campeonato Paulista da Série A2 diante do Velo Clube neste sábado, às 15h30, no Benitão, em Rio Claro (SP).

