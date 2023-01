Haddad afirma que salário mínimo 'será pago normalmente'

Por Estadão - Estadão 81

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta sexta-feira, 6, que o salário mínimo “será pago normalmente” ao ser questionado sobre quando o governo editará uma Medida Provisória (MP) para reajustar o valor para R$ 1.320,00. Entretanto, ele não detalhou quando a MP será publicada.

Como mostrou o Broadcast, após a reunião ministerial no Palácio do Planalto, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, declarou que caberá ao ministro do Trabalho, Luiz Marinho, explicar se faltam ou não recursos para garantir o mínimo de R$ 1.320 neste ano, uma promessa de campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Marinho deve se pronunciar na segunda-feira, 9, sobre o assunto. Segundo Costa, a liberação de mais benefícios previdenciários no segundo semestre do ano passado pode pressionar a capacidade de aumentar o valor do mínimo.

“Há um impacto evidente no tocante ao salário mínimo, com o represamento que foi feito nas aposentadorias no governo passado. No segundo semestre, com a eleição, foi liberado um montante grande. O represamento era uma estratégia financeira de conter pagamentos. Se fosse uma dificuldade administrativa, não teria como liberar um volume gigantesco como ocorreu na eleição. Não era dificuldade de fluxo administrativo, mas estratégia de contenção de despesas”, acusou.

Mesmo com a liberação extraordinária de recursos possibilitada pela Proposta de Emenda à Constituição da Transição, como já mostrou o Broadcast, há um temor de que a equipe econômica precise retirar parte do dinheiro distribuído aos ministérios para bancar o aumento real do salário mínimo prometido por Lula na campanha. A área técnica do Ministério da Fazenda alerta que os recursos adicionais reservados na Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2023 – R$ 6,8 bilhões – podem ser insuficientes para garantir um salário mínimo de R$ 1.320.

Por isso, o governo ainda não editou uma Medida Provisória estabelecendo esse valor para o mínimo. Enquanto isso, segue valendo o salário de R$ 1.302, instituído pela MP 1.143, editada ainda em dezembro pelo ex-presidente Jair Bolsonaro.

Costa confirmou que a reunião de ontem na Casa Civil com Marinho e os ministros da Fazenda e Planejamento, Fernando Haddad e Simone Tebet, tratou sobre esse assunto. “O ministro Marinho chamará a imprensa para um pronunciamento hoje ou na segunda-feira sobre o assunto. Prefiro que ele o faça, porque assim foi o pedido do presidente Lula. Foi fruto da reunião que tivemos ontem”, completou.

Antonio Temóteo

Estadao Conteudo

