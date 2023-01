Torcedores do Valladolid protestam contra Ronaldo: 'Defende o Real Madrid?'

Por Estadão - Estadão 63

Torcedores do Valladolid colaram cartazes no Estádio José Zorrilla, nesta sexta-feira, para protestar contra Ronaldo Fenômeno, acionista majoritário do clube da região espanhola de Castilla e León. Uma das faixas fixadas ao muro dizia “Ronaldo defende o Real Madrid?”. Na sexta passada, o Valladolid foi derrotado por 2 a 0 pelo Real em um jogo marcado por ataques racistas contra Vinicius Junior.

O brasileiro foi chamado de ‘macaco’ e ‘negro de m ’ após ser substituído e reclamou da falta de punição em casos de racismo no futebol espanhol. Quatro dias depois do ocorrido, na terça-feira, a LaLiga informou que apresentou uma denúncia criminal ao Juizado de Instrução de Valladolid e outra no âmbito esportivo.

No mesmo dia, Ronaldo, que brilhou pelo Real Madrid como jogador, declarou apoio a Vinir Jr. e disse que seu clube iria colaborar com as investigações. “Não vamos permitir insultos racistas em nossa organização porque nossos torcedores não são assim e essas pessoas não nos representam”, disse o Fenômeno na ocasião.

Outra frase vista nos muros do estádio nesta sexta foi “Queridos Reis Magos: Nos devolva o escudo”, reforçando uma reclamação constante dos torcedores, feita desde quando a gestão de Ronaldo resolveu mudar o símbolo do Valladolid. A menção aos reis magos se deve ao fato de esta sexta, 6 de janeiro, ser Dia de Reis, data religiosa muito celebrada na Espanha, com desfiles e festa nas ruas.

“Fora interesses alheios”, foi escrito em outra faixa exposta no José Zorrilla. Embora tenha obtido sucesso esportivo na temporada passada, ao conseguir o acesso à elite do Campeonato Espanhol, o Valladolid teve um déficit de mais de 5 milhões de Euros no fechamento de 2021/2022, o que fez Ronaldo abrir mão de sua remuneração.

De acordo com o clube, isso ocorreu em razão do “impacto da pandemia de covid-19 e a despromoção à Segunda Divisão, a que se somam as despesas adicionais derivadas da promoção alcançada”. Na atual disputa da liga espanhola, o Valladolid ocupa a 15ª colocação.

