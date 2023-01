Palmeiras inicia cadastramento de biometria facial para testes no Allianz Parque

Por Estadão - Estadão 54

Advertisement

Advertisement

Advertisement

O Palmeiras abriu, às 10 horas desta sexta-feira, o cadastramento de biometria facial para todos os seus sócios-torcedores adimplentes e deu mais detalhes sobre o funcionamento do sistema, que utiliza traços do rosto de cada pessoa para liberar a entrada em estádios. A tecnologia inédita no Brasil, que promete combater o cambismo e trazer mais agilidade e segurança às partidas, será testada durante o jogo-treino aberto ao público contra o Monte Azul, marcado para as 16 horas da próxima terça-feira, no Allianz Parque.

Continua depois da publicidade

O clube liberou 4,3 mil ingressos gratuitos, resgatados por meio do site www.ingressospalmeiras.com.br., para torcedores acompanharem a atividade na Central Leste do estádio, único setor que será aberto. Na entrada, os palmeirenses não terão de apresentar ingressos, bastará fazer o reconhecimento facial na catraca. De acordo com o Palmeiras, contudo, “é importante guardar o comprovante para conferência do assento ou qualquer imprevisto”, já que o sistema está em período de testes.

A ocasião será aproveitada para detectar possíveis informações e realizar ajustes a tempo do início do Campeonato Paulista, no próximo final de semana. O plano da diretoria palmeirense é começar a utilizar a tecnologia, ainda em fase de teste, já nos primeiros jogos da competição estadual.

O reconhecimento facial funciona como forma de combater cambistas, já que torna desnecessária a apresentação de ingressos físicos. Em 2022, o Palmeiras identificou e expulsou diversas pessoas que utilizavam o sistema de sócio-torcedor para comprar ingressos e revendê-los.

Continua depois da publicidade

O sistema também ajudará a identificar rapidamente torcedores que protagonizarem episódios de violência ou outros tipos de infrações no Allianz Parque. A tecnologia já está sendo utilizada em todas as portarias da sede social do clube desde de dezembro do ano passado.

Veja o passo a passo para o cadastramento da biometria facial:

Para não cadastrados no site de ingressos

Advertisement

Continua depois da publicidade

1. Acessar o site www.ingressospalmeiras.com.br;

2. Clicar em “Criar uma conta”;

3. Preencher os campos com os dados pessoais solicitados;

4. Acessar o e-mail informado no cadastro e clicar no link enviado para ativar a conta;

5. Entrar no site www.ingressospalmeiras.com.br novamente e acessar a conta;

Automaticamente, o usuário será direcionado à página de cadastro da biometria facial

6. Clicar em “Cadastrar foto”;

Se estiver utilizando um computador, apontar o celular para o QR Code gerado para a continuação do cadastro. Caso esteja usando o celular, seguir para a coleta da foto

Para cadastrados no site de ingressos

1. Acessar o site www.ingressospalmeiras.com.br;

2. Clicar em “Entrar”;

Automaticamente, o usuário será direcionado à página de cadastro da biometria facial

3. Clicar em “Cadastrar foto”;

Se estiver utilizando um computador, apontar o celular para o QR Code gerado para a continuação do cadastro. Caso esteja usando o celular, seguir para a coleta da foto

Estadao Conteudo

Copyright © 2023 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.