Al-Attiyah vence a quinta etapa e aumenta vantagem na liderança do Rali Dakar

O atual campeão Nasser Al-Attiyah ampliou sua liderança no Rali Dakar, nesta quinta-feira, ao vencer a quinta etapa. Foi a segunda vitória do príncipe do Catar no deserto do norte da Arábia Saudita na primeira semana, o que lhe garante umam vantagem de 22 minutos para o oito vezes campeão Stephane Peterhansel e 27 minutos para o piloto local Yazeed Al Rajhi. Al-Attiyah se impôs na metade do percurso de 374 quilômetros ao redor de Ha’il.

“Tentamos realmente forçar muito o ritmo”, disse Al-Attiyah. “Corremos muitos riscos. As outras equipes têm mais potência e mais cavalos, mas estou feliz por terminar hoje sem problemas. É muito difícil porque a verdade é que estamos forçando muito e estamos muito cansados.”

O francês Sebastien Loeb estava perto de Al-Attiyah até que cometeu um erro em uma duna, bateu em uma grande moita de capim e rolou seu ProDrive de lado. O carro estava bom, mas Loeb perdeu quase 20 minutos.

O tricampeão Carlos Sainz terminou em segundo, dois minutos atrás de Al-Attiyah, enquanto Peterhansel, que liderou no início, foi o terceiro. Ambos reclamaram de como a pista irregular afetou seus corpos, especialmente seus pescoços.

“Esperamos poder continuar e chegar ao fim”, disse o espanhol Sainz. “Foi uma das corridas mais difíceis da minha vida”, afirmou Peterhansel.

O brasileiro Lucas Moraes mais uma vez teve um bom desempenho e terminou o dia na sétima colocação, 16min16 atrás do líder.

