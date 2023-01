Em recuperação de lesão, Everton assina em definitivo com a Ponte Preta

Por Estadão - Estadão 0

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Ainda em recuperação de uma cirurgia no tornozelo esquerdo realizada em agosto, o experiente atacante Everton, de 34 anos, assinou, nesta semana, o contrato em definitivo com a Ponte Preta. Ele ficou livre após o vínculo com o Grêmio ter terminado em dezembro e assinou com o clube campineiro até o final da temporada 2023.

Continua depois da publicidade

O acordo, inclusive, já estava alinhado desde o desembarque do atacante no estádio Moisés Lucarelli, quando foi emprestado pelo Grêmio – o time gaúcho não tinha a intenção de seguir com o jogador.

Revelado nas categorias de base do Paraná, Everton tem passagens de destaque por Flamengo, Botafogo, Athletico-PR, São Paulo, Grêmio e Cuiabá. Na Ponte Preta, fez apenas três jogos, todos na Série B, já que contra o Brusque, no dia 12 de agosto, ele quebrou o tornozelo e não pôde mais atuar.

O elenco da Ponte Preta se prepara para a estreia na Série A2 do Paulista, que será diante do Velo Clube, dia 14 de janeiro, sábado, às 15h30, no Estádio Benitão, em Rio Claro. O time campineiro ainda terá a Série B do Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil como desafios na temporada.

Continua depois da publicidade

Estadao Conteudo

Copyright © 2023 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.