Damar Hamlin, jogador da NFL, acorda e já se comunica por escrito, dizem médicos

Damar Hamlin, jogador do Buffalo Bills, que disputa a NFL, a Liga de Futebol Americano dos Estados Unidos, apresentou melhora em seu estado de saúde nesta quinta-feira, 5, e já se comunica com a família por escrito, apontaram os médicos que cuidam do atleta. Ele sofreu uma parada cardíaca no duelo com o Cincinnati Bengals na noite da última segunda-feira.

Os médicos que acompanham Hamlin no hospital da Universidade de Cincinnati, onde ele foi levado às pressas após desmaiar e ser ressuscitado no gramado, revelaram que a sua primeira pergunta após acordar foi: “Nós vencemos?”.

“A resposta é sim, Demar, você venceu. Você ganhou o jogo da vida”, respondeu o médico Timothy Pritts. O defensor ainda não consegue falar por causa de um tubo de respiração em sua garganta.

Hamlin continua em estado crítico na unidade de terapia intensiva (UTI) do hospital, mas começou a acordar dar uma resposta. Segundo os médicos, sua função neurológica está intacta, o que significa que ele pode seguir comandos e se mover.

“Ele ainda tem um progresso significativo que precisa fazer, mas isso marca um ponto de virada muito bom em seu tratamento contínuo”, disse Pritts. “Sabemos que não é apenas que as luzes estão acesas, os cilindros estão disparando dentro de seu cérebro, o que é muito gratificante para todos nós”.

Os médicos ainda não determinaram a causa da parada cardíaca de Hamlin. Também é muito cedo para dizer se o safety pode voltar ao futebol depois de passar por uma reabilitação, ressaltou o médico William Knight.

Buffalo Bills voltou a treinar nesta quinta-feira pela primeira vez desde que Hamlin desmaiou quando seu coração parou após fazer um tackle durante o primeiro quarto do jogo

A partida foi suspensa e não deve ser retomada. A liga ainda está descobrindo como determinar a classificação e o agendamento dos playoffs.

Hamlin passou os últimos dois dias sedado e listado em estado crítico. Pritts disse que os sinais neurológicos de melhora começaram na noite de quarta-feira, quando Hamlin acordou gradualmente, com o resto do corpo se recuperando.

Knight atribuiu à rápida resposta médica o salvamento da vida de Hamlin. Ele contou que um médico estava ao lado de Hamlin um minuto após ele desmaiar e reconheceu que o atleta não tinham pulso, por isso, teve de ser ressuscitado.

“Tem sido um caminho longo e difícil nos últimos três dias. Ele apresentou uma melhora notável”, avaliou o médico.

Além de ser capaz de escrever, os médicos observaram que Hamlin é já consegue segurar as mãos da família e dos membros das equipes administrativa e médica do Bills ao lado de sua cama.

Embora Hamlin esteja seguindo os comandos, os médicos ainda não avaliaram totalmente sua fala e outras funções do corpo, em parte porque ele está sob sedação para acomodar o tubo de respiração.

Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, celebrou a melhora de Hamlin. “Ótimas notícias”, escreveu ele no Twitter. “Damar, como eu disse à sua mãe e seu pai ontem, Jill e eu – junto com toda a América – estamos orando por você e sua família.”

Nos últimos dias, vários jogadores da NFL, incluindo ex-companheiros de equipe e aqueles que não conheciam Hamlin até segunda-feira, expressaram seu apoio, e se mostraram abalados com o que aconteceu.

O safety dos Colts, Rodney Thomas, saiu de Indianápolis a Cincinnati na terça-feira para ficar ao lado de seu ex-companheiro de time de colégio. “Ele é um lutador. Eu sei que ele é um lutador e não há outro pensamento em minha mente além de ele sair por conta de sua força.”

Hamlin foi selecionado pelo Buffalo na sexta rodada do draft de 2021. Ele assumiu a titularidade no lugar do veterano Micah Hyde, que continua afastado devido a uma lesão no pescoço.

Fãs, donos de times e jogadores – incluindo Tom Brady e Russell Wilson – fizeram doações para a Chasing Ms Foundation de Hamlin, que arrecadou mais de US$ 7,4 milhões até a tarde de quinta-feira.

