Kaká se defende por faltar a velório de Pelé: "Sinto demais não ter ido a Santos"

Por Estadão - Estadão 0

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Kaká está envolto em polêmica desde a Copa do Mundo. Mais recentemente, seu nome voltou aos holofotes por não ter comparecido ao velório de Pelé, que ocorreu entre segunda e terça-feira em Santos. Em suas redes sociais, o ex-jogador tentou se defender das críticas e explicar declarações.

Continua depois da publicidade

Durante o Mundial do Catar, Kaká, em uma entrevista a um canal britânico, deu a entender que o brasileiro não valorizava seus ídolos ao falar sobre Ronaldo Fenômeno. “No Brasil, é só mais um gordo andando na rua”, afirmou.

O ídolo são-paulino foi alvo de críticas por ter feito tal comentário e não ter ido às cerimônias de despedida do maior jogador de todos os tempos, Pelé. Kaká explica que sua frase foi tirada de contexto e sua ambição nunca foi criticar o povo brasileiro. Ele admite ter sido deselegante com Ronaldo e diz ter pedido desculpas.

“Durante a Copa do Mundo, uma declaração minha foi feita dentro de um contexto, mas infelizmente se espalhou como uma crítica a todo o povo. Nunca foi essa a minha intenção. Nem poderia ser, principalmente pelo fato do povo brasileiro ter sempre me tratado com muito amor. Eu me referia apenas às pessoas que, naquele momento, torciam contra um ídolo da seleção. Errei na forma deselegante que citei um amigo, mas já me desculpei, seguimos juntos em frente”, disse Kaká.

Continua depois da publicidade

EXPLICAÇÕES

“Essa declaração novamente foi lembrada agora por ocasião do falecimento e velório do nosso querido Rei Pelé, pessoa que tenho uma admiração enorme, e que recebi de suas mãos o maior prêmio individual da minha carreira”, continuou o ex-jogador antes de lamentar não ter ido à Baixada Santista, sem explicar o motivo da ausência. “Naquela noite, disse que só mesmo ele poderia tornar aquele momento ainda melhor. Como brasileiro e amante do futebol, meu respeito e admiração permanecerão e sinto demais não ter ido para Santos”.

Kaká afirma também que prestou homenagens a Pelé em vida e conta ter pedido ao presidente da Fifa, Gianni Infantino, que uma das premiações anuais entregues pela entidade máxima do futebol receba o nome do Rei.

Advertisement

Continua depois da publicidade

“Tive a oportunidade de homenagear o Rei em vida algumas vezes, entre elas, uma conversa apenas entre nós, promovida gentilmente por seu filho. Foi mais um momento especial, entre outros, que guardarei em meu coração. Durante a Copa do Mundo, propus ao presidente da Fifa a atribuição do nome Pelé a um dos prêmios concedidos pela Fifa na sua gala anual e torço para que assim aconteça”, disse Kaká.

LEGADO DE PELÉ

O ex-jogador diz que continuará se dedicando ao legado de Pelé para as futuras gerações de jogadores brasileiros. “O dever continua, e continuarei trabalhando pelo desenvolvimento do futebol brasileiro, apoiando as próximas gerações, afinal, além do reconhecimento, o legado do rei passa pela continuidade”, afirmou Kaká, antes de reafirmar seu carinho pelo povo brasileiro.

“Gostaria de ressaltar meu amor pelo Brasil, pelo povo brasileiro e agradecer todo o enorme carinho que sempre recebi de todos vocês”, disse.

Estadao Conteudo

Copyright © 2023 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.