Ex-repórter da Globo agradece apoio de fãs após ataques homofóbicos

Nadia Bochi, ex-repórter do Mais Você, programa de Ana Maria Braga, na TV Globo, sofreu diversos ataques homofóbicos e perdeu seguidores após ela e a esposa, Silvia Henz, aparecerem se beijando em uma foto no Instagram. Depois de publicar um desabafo sobre o episódio nas redes sociais, ela agradeceu o carinho e apoio dos fãs.

“Foram dias complicados. No começo, não sabíamos direito como lidar com a situação. Fomos deletando os comentários horríveis que foram vindo, tentando ver as milhares de pessoas que foram embora e destilando seu nojo. A gente foi tentando não sofrer muito, mas não deu”, disse ela nos Stories do Instagram na quarta-feira, 4.

A jornalista contou como ela e sua esposa se sentiram no processo. Silvia ficou com muita raiva da situação, enquanto Nadia entristeceu. “Ela já queria sair das redes sociais. Eu, nessa hora, apoiei e falei: Amor, faz o que você acha melhor. Eu só conseguia ficar triste e tive que me recolher um pouco”, revelou.

Nadia e Silvia procuraram amigos para buscar apoio, e ouviram de muitos deles que era “difícil lidar com a rejeição”. A repórter, no entanto, garantiu não se tratar disso. “É preconceito mesmo, a gente tem que dar nome”, afirmou.

Em seguida, a jornalista pediu para os seguidores aceitarem os criadores de conteúdo que acompanham como são. “Se você se beneficia dessa pessoa de alguma maneira, esteja aberto para aceitá-la do jeito que ela é”, disse.

Como o trabalho de Nadia e Silvia na internet é focado no bem-estar feminino, elas se sentiram traídas pelas seguidoras. “A partir do momento que nos declaramos homossexuais e postamos uma foto, as pessoas vieram com raiva e pararam de nos seguir”, completou.

Para finalizar, a repórter agradeceu mais uma vez o apoio e carinho dos fãs e revelou que ganhou novos seguidores após repercussão do caso.

“Tem gente chegando em sororidade. Espero que a gente possa se conhecer melhor! A gente quer muito que você se beneficie das coisas que a gente faz. Tudo o que a gente faz continua sendo para todo mundo, apesar de todo mundo não estar preparado para nos aceitar nos nossos afetos”.

Me senti usada

Silvia também se pronunciou sobre o caso. Ela, que ajuda as pessoas a se vestirem melhor com dicas de moda, afirmou “se sentir usada”.

“Quando a pessoa quer aprender a ser mais elegante, gastando pouco, se vestir melhor, ela vem nas dicas. Quando ela descobre que sou lésbica: rejeição, emoji de vômito e parar de seguir (sic)”, disse ela em uma publicação no Instagram.

