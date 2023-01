Nos EUA, Califórnia decreta alertas e retiradas de moradores após ciclone bomba

Por Estadão - Estadão 0

A Califórnia emitiu alertas e decretou a retirada de pessoas de áreas costeiras de alto risco após um ciclone bomba atingir o Estado, o mais populoso dos Estados Unidos, na quarta-feira, 4, com ventos fortes e tempestades sendo registradas ainda nesta quinta-feira, 5. Mais de 100 mil pessoas ficaram sem eletricidade e dezenas de voos foram cancelados em razão da tormenta.

As tempestades no Estado, mais conhecido pelas secas severas, são causadas por uma combinação de ciclone bomba (queda de pressão abrupta) e rio atmosférico (corredor longo e estreito que transporta umidade do oceano), provocando uma precipitação de cerca de 150 milímetros em partes da baía de São Francisco. No sul da Califórnia, a tempestade deve ter seu pico de intensidade durante a manhã desta quinta, segundo especialistas.

De acordo com o San Francisco Chronicle, ao menos duas pessoas morreram da quarta para quinta em eventos relacionados às chuvas, incluindo um bebê, atingido por uma árvore que caiu com os fortes ventos no condado de Sonoma. Quedas de árvore, ventos fortes e enchentes também provocaram perdas materiais e deixaram outros feridos.

“Prevemos que esta pode ser uma das séries de tempestades mais desafiadoras e impactantes a atingir a Califórnia nos últimos cinco anos”, disse Nancy Ward, a nova diretora do Gabinete de Serviços de Emergência do Governador da Califórnia.

O prefeito de São Francisco, London Breed, disse em entrevista coletiva que a cidade estava “se preparando para uma guerra”. As equipes limparam bueiros entupidos, tentaram mover os sem-teto para abrigos e distribuíram suprimentos de emergência e ponchos para aqueles que se recusaram a ir.

A cidade distribuiu tantos sacos de areia aos moradores que os suprimentos acabaram temporariamente.

Ventos fortes com rajadas de 136 km/h ou mais forçaram o cancelamento de mais de 70 voos no Aeroporto Internacional de São Francisco e derrubaram árvores e linhas de energia. Bombeiros resgataram uma família após uma árvore cair sobre o carro em que estavam. O Corpo de Bombeiros relatou que “grandes pedaços de vidro”‘ caíram da torre Fox Plaza, embora nenhum ferido tenha sido relatado no local.

O temporal é uma das três chamadas tempestades atmosféricas fluviais na última semana a atingir o Estado. O governador da Califórnia, Gavin Newsom, declarou estado de emergência para permitir uma resposta rápida e ajudar na limpeza de outra forte tempestade que atingiu poucos dias antes.

No sul da Califórnia, foram ordenadas retiradas para aqueles que vivem em áreas queimadas por três incêndios florestais recentes no condado de Santa Bárbara, onde a previsão de fortes chuvas durante a noite pode causar inundações generalizadas e desencadear fluxos de detritos.

As autoridades do condado não tinham um número certo de quantas pessoas estavam sob ordens de retirada, mas Susan Klein-Rothschild, porta-voz do centro de operações de emergência do condado, disse que os delegados do xerife foram de porta em porta e contataram pelo menos 480 pessoas.

Entre as cidades com indicativo de retirada está Montecito, onde há cinco anos enormes pedras, lama e destroços varreram as montanhas da cidade até a costa, matando 23 pessoas e destruindo mais de 100 casas. A cidade é o lar de muitas celebridades, incluindo Oprah Winfrey e o príncipe Harry e sua esposa, Meghan.

“O que estamos falando aqui é muita água saindo do alto dos morros, descendo nos igarapés e córregos e conforme vai descendo vai ganhando força e esse é o perigo inicial”, disse o chefe do Corpo de Bombeiros de Montecito Disse KevinTaylor.

Em outro lugar, um trecho de 70 km da Rodovia 1 que atravessa Big Sur foi fechado na noite de quarta-feira em antecipação a inundações e quedas de rochas. Mais ao norte, um trecho de 40 km da Rodovia 101 foi fechado devido à queda de várias árvores.

Os motoristas foram instados a ficar fora das estradas, a menos que seja absolutamente necessário, especialmente com a previsão de neve pesada nas montanhas.

O oeste dos Estados Unidos sofre com uma seca de décadas e registra precipitações abaixo da média, que deixam os níveis dos rios e reservatórios preocupantemente baixos. Embora os meteorologistas considerem qualquer chuva útil, tempestades repentinas podem fazer mais mal do que bem, uma vez que o solo não é capaz de absorver grandes volumes de água muito rapidamente. (Com agências internacionais).

Redação

Estadao Conteudo

Copyright © 2023 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

