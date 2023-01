Ex diz que Thamara Terez deixou namoro para participar de 'Casamento às Cegas 2'

Por Estadão - Estadão 0

Sucesso em “Casamento às Cegas 2”, Thamara Terez foi alvo de um “exposed” de seu ex-namorado Breno Sedano. No Instagram, Sedano disse que a participante do reality da Netflix abandonou um relacionamento de oito anos para participar do programa. De acordo com ele, quando Thamara foi para São Paulo para as gravações, teria dito que ia em busca de uma vaga de emprego de advogada.

Breno relatou que namorou Thamara por oito anos e que eles teriam terminado em janeiro de 2022, quando ela viu uma mensagem em seu celular da qual não teria gostado. No entanto, eles continuaram morando juntos até março. “Viajamos em fevereiro. Na volta, ela falou que apareceu um trabalho de advocacia em SP. (…) Depois de um mês, (ela disse:) ‘Tô noiva!”, escreveu.

Segundo o ex, ao falar sobre a participação no reality show, Thamara teria alegado que foi encontrada pela produção do programa no início de 2022. No entanto, ele sustenta que as inscrições para o “Casamento às Cegas” aconteceriam sempre na metade do ano. “Foi ‘stalkeada’ no ‘insta’, ou fez inscrição? E se fez essa inscrição, tudo isso em dois meses? (…) A verdade é que já estava inscrita desde 2021, só esperou concretizar para sair de casa”.

Breno afirmou que Thamara manteve o contato enquanto participava das gravações – e já estaria conhecendo Alisson. “Ela podia seguir a vida dela, era só falar a verdade”, disse. “Sofri quietinho desde março do ano passado com isso, até porque ainda tinha sentimentos e não queria prejudicá-la por causa do contrato”.

Além dos textos contando a sua versão da história, Breno publicou um vídeo da viagem que fez com Thamara em fevereiro de 2022. Ele também compartilhou o print da reserva das passagens aéreas compradas para um outro passeio agendado para maio do ano passado e uma captura de tela do chat com a participante um dia antes de ela iniciar as gravações do reality.

Depois da repercussão, Thamara se pronunciou no Twitter – mas sem citar Breno. “Mais um dia que a mulher que não se rende a chantagem emocional e a tortura psicológica tem que provar o seu caráter”, escreveu. “Cansada de ter sempre que provar sozinha. Agora vai ser na Justiça”.

