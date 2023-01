Claudia Ohana compartilha que filha está internada e desabafa: Acabada

Por Estadão - Estadão 0

Claudia Ohana compartilhou com seus seguidores no Instagram que sua filha Dandara Ohana, fruto do relacionamento com o cineasta moçambicano Ruy Guerra, está internada. No relato, a atriz disse estar mostrando “um lado não tão bom da vida” e disse estar reflexiva pelo privilégio de ter acesso a um hospital particular enquanto muitas mães estão com seus filhos no SUS (Sistema Único de Saúde), mas que também é bom.

“Me deu um pouco de vontade de mostrar a vida real, o lado não tão bom da vida. A gente sempre mostra as coisas glamourosas, nos maquiando, numa vida feliz. Eu estou no hospital, minha filha foi internada, não é nada grave, já está melhorando. Ela está com um acesso na garganta por causa da amigdalite, não estava conseguindo falar, engolir, mas ela está melhorando”, contou a atriz que estará na próxima novela das 19h da TV Globo, Vai Na Fé.

“Estou cansada sim, você vem no hospital, fica horas pra ser internada. É hospital particular e eu fiquei pensando nas pessoas que estão num hospital público, com filhos. Fiquei reflexiva e quis dividir isso com vocês. Toda mãe fica acabada com o filho no hospital, mas ela está melhorando. Estou aqui comendo pão com ovo, café com leite, está uma delícia. É isso, essa é a vida real”, disse em sequência.

“Obrigada pelas mensagens positivas. Estávamos conversando sobre a sorte de ter um plano de saúde, de estar num bom hospital, mas temos o SUS também”, finalizou.

