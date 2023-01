Neymar não foi impedido pelo PSG de comparecer ao velório de Pelé, diz jornalista

Por Estadão - Estadão 0

Neymar não foi impedido pelo Paris Saint Germain de comparecer ao velório de Pelé em Santos. A informação foi divulgada por Hadrien Grenier, jornalista que é setorista do clube francês, nesta terça-feira, e vai de encontro ao que o pai do jogador disse na Vila Belmiro no período em que esteve na cerimônia. O camisa 10 do Brasil foi uma das ausências sentidas durante as 24 horas de cerimonial para adeus ao Rei do Futebol na Vila Belmiro.

“O PSG absolutamente não proibiu Neymar de viajar ao Brasil para o enterro de Pelé”, informou Hadrien Grenier através de sua conta no Twitter na tarde desta terça-feira.

A informação do jornalista contradiz o que disse, na manhã da última segunda-feira, o pai de Neymar quando esteve no velório do Rei do Futebol. Ao conversar com jornalistas, ele deixou claro que o camisa 10 da seleção brasileira e do PSG não iria comparecer na cerimônia por não conseguir uma liberação do clube para a viagem de Paris até o Brasil.

“Não, não, não consegue. Hoje estamos aqui para sustentar a família, perdemos muito. Ele inspirou tantas pessoas e o esporte. Inspirou todas as gerações, sempre foi uma referência”, disse Neymar pai ao ser perguntado se o filho estaria na cerimônia.

NEYMAR E MARQUINHOS VÃO EM FESTA EM PARIS

Circulou pelas mídias sociais na tarde desta terça-feira um vídeo e algumas fotos que mostram Neymar e Marquinhos, ambos da seleção brasileira e do PSG, em uma festa com amigos em Paris.

Outra estrela do time francês que poderia estar no velório do Rei do Futebol, Kylian Mbappé aproveitou alguns dias de folga que recebeu do PSG para ir até os Estados Unidos assistir a uma partida da NBA.

Estadao Conteudo

