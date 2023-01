Chicherit surpreende e conquista de forma inédita terceira etapa do Rali Dakar

Por Estadão - Estadão 0

A terceira etapa do Rali Dakar acabou com um vencedor inédito. O francês Guerlain Chicherit, com a sua Podrive, superou o tempo ruim e todas as dificuldades do circuito de Alula e Hail, na Arábia Saudita, para terminar à frente do pelotão. O piloto concluiu a prova, que foi interrompida por questões climáticas com o tempo de 3h22min59.

Logo atrás de Chicherit, ficou o argentino Orlando Terranova, seguido pelo saudita Yazeed Al Raijhi. Carlos Sainz, que liderava a competição, chegou a ficar parado por 30 minutos por conta de um problema mecânico na suspensão traseira do seu Audi e terminou apenas na 39ª colocação.

O catari Nasser Al-Attiyah finalizou a prova em 13º, mas, com as punições dos demais pilotos, subiu para o 5º lugar, o que lhe deixa na liderança da classificação geral, com 13 minutos de vantagem para Al-Rahji. Petershansel é o terceiro colocado, 21 minutos atrás.

A quarta etapa do Rali Dakar, nesta quarta-feira, será realizada “em laço”, com largada e chegada no acampamento de Hail. A especial terá 425 quilômetros, sendo que o percurso total do dia, contando os deslocamentos, inclui 573 km.

Com expectativa de clima ensolarado, haverá montanhas íngremes de areia nos primeiros 100 quilômetros da especial. Depois disso, a navegação será bastante exigente nas trilhas arenosas que levarão os competidores de volta a Hail. Além de areia, o roteiro apresenta chão de terra e trechos rochosos.

