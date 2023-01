Jogadores do Santos prestam homenagens a Pelé na Vila: 'O maior de todos'

Por Estadão - Estadão 0

Advertisement

Advertisement

Advertisement

No cair da noite desta segunda-feira, alguns jogadores do Santos compareceram à Vila Belmiro, ao lado do técnico Odair Hellmann, para prestarem suas últimas homenagens ao Rei Pelé.

Continua depois da publicidade

Estiveram na Vila Belmiro Soteldo, Zanocelo, Messias, Lucas Barbosa, Ângelo, Rwan Seco e Alex. Os atletas ingressaram da mesma forma que autoridades e demais convidados. Eles entraram por um portão especial e puderem ficar na região central do gramado, onde está o corpo de Pelé.

“Vestir a 10 do Santos se torna uma responsabilidade ainda maior. Tenho muito respeito por essa camisa e pelo clube. Vi com naturalidade (a possibilidade de aposentadoria da camisa 10 do Santos). Mas em um vídeo, Pelé disse para continuarmos representando”, afirmou o venezuelano Soteldo.

A possibilidade de aposentar a camisa 10 fora trazida a público pelo presidente do Santos Andrés Rueda. Mais tarde, porém, o mandatário desistiu da ideia e o número seguirá em uso na equipe da Baixada.

Continua depois da publicidade

“O Rei foi o mais emblemático entre os Meninos da Vila. Todo mundo sonha em ser um pela grandeza do Pelé. O Rei me lembra títulos, Copa do Mundo e genialidade. O maior de todos”, disse o garoto Ângelo.

O velório de Pelé começou nesta segunda-feira às 10h e prosseguirá até 10h de terça-feira. Em seguida, será feito um cortejo do corpo do Rei pelas ruas de Santos até a chegada no cemitério vertical em que será sepultado.

Marcos Antomil

Estadao Conteudo

Copyright © 2023 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Advertisement

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.