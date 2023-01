Chile/Boric afirma que tratou de integração e Venezuela em reunião com Lula

Por Estadão - Estadão 0

O presidente do Chile, Gabriel Boric, disse que discutiu, em reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a integração entre os dois países e também a situação da Venezuela. O mandatário chileno destacou ainda que ele e Lula trocaram convites para visitas de Estado.

“Temos muito trabalho e desafios conjuntos”, afirmou ao sair de reunião bilateral com Lula no Palácio do Itamaraty, em Brasília. “Apresentamos uma proposta para trabalhar em torno da presidência do BID, que é exercida pelo Brasil, para que tenhamos um programa para as classes médias empobrecidas na América Latina no contexto da pandemia.”

Boric disse que Chile e Brasil querem fortalecer mecanismos multilaterais da América do Sul, como a Celac e a Unasul. Diante disso, foi questionado sobre como os países veem a situação da Venezuela, que foi suspensa de mecanismos multilaterais nos últimos anos. O Brasil retomou relações com a Venezuela com a chegada de Lula ao Planalto.

“Conversamos da importância da solução para a crise que vive a Venezuela no último ano, e sobre a importância de que se reincorpore nos mecanismos multilaterais”, comentou. “Uma das questões é justamente como a Venezuela se reincorpora no contexto sul americano, e em como garantimos que o processo de 2024 seja totalmente legítimo e tenha uma garantia para todos os atores”, acrescentou.

O presidente chileno afirmou ainda que ele e Lula compartilharam entre si convites para visitas de Estado. Ele não deu detalhes, porém, sobre possíveis datas.

Matheus Piovesana, enviado especial

