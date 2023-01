Tebet diz que terá conversa com Haddad quarta ou quinta para alinhar pauta

Por Estadão - Estadão 0

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, disse que vai se reunir com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, na quarta ou na quinta-feira para alinhar as pautas econômicas entre as duas pastas. Tebet disse ainda que começará agora a convidar futuros secretários para a sua equipe, mas não citou nomes.

“Terei uma conversa com ele na quarta ou na quinta para alinhar a pauta”, disse Tebet ao sair da cerimônia de transmissão de cargo de Haddad, no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB).

Por isso, ela evitou fazer comentários sobre política econômica ao ser questionada.

A ministra ressaltou a fala de Haddad de que a equipe econômica não é mais um Posto Ipiranga, epíteto atribuído ao ex-ministro Paulo Guedes, mas, sim, uma rede de postos. “Vamos ter divergências, mas é nelas que vamos crescer”, comentou.

Tebet disse ainda que começará nesta segunda-feira a convidar pessoas para as secretarias do ministério, e que não teve tempo de fazer isso porque foi convidada para a pasta no último dia 30.

Ela disse ainda que convidará profissionais de perfil moderado. “Não é o meu ministério, é o ministério do presidente Lula.”

Célia Froufe, Matheus Piovesana, Eduardo Rodrigues, Antônio Temóteo e Thais Barcellos

Estadao Conteudo

