Lula diz que irá reconstruir o País e afirma que irá resgatar milhões da pobreza

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse neste domingo, 1º, que, ao ser empossado no cargo, assume o compromisso de “reconstruir” o País e resgatar milhões da pobreza e da fome. “É sobre estas terríveis ruínas que assumo o compromisso de, junto com o povo brasileiro, reconstruir o País e fazer novamente um Brasil de todos e para todos”, disse Lula, no primeiro discurso à Nação após ser empossado no Congresso Nacional como 39º presidente da República do Brasil.

Ele destacou a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) aprovada pelo Congresso para viabilizar o pagamento de R$ 600 no Bolsa Família, afirmando que “não seria justo e honesto pedir paciência para quem passa fome”. “Diante do desastre orçamentário que recebemos, apresentei ao Congresso Nacional propostas que nos permitam apoiar a imensa camada da população que necessita do Estado para sobreviver. Agradeço à Câmara e ao Senado pela sensibilidade frente às urgências do povo brasileiro. Nossas primeiras ações visam a resgatar da fome 33 milhões de pessoas e resgatar da pobreza mais de 100 milhões de brasileiras e brasileiros, que suportaram a mais dura carga do projeto de destruição nacional que hoje se encerra.”

Para Lula, nenhuma nação se ergueu “nem poderá” se erguer sobre a miséria de seu povo. “Este compromisso começa pela garantia de um Programa Bolsa Família renovado, mais forte e mais justo, para atender a quem mais necessita”, disse.

