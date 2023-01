Viúva de Erasmo Carlos lamenta primeiro réveillon sem cantor

Por Estadão - Estadão 0

Advertisement

Advertisement

Advertisement

A viúva de Erasmo Carlos, Fernanda Esteves, fez um desabafo nas redes sociais sobre seu primeiro réveillon sem o marido. O cantor morreu em novembro aos 81 anos de idade após ser internado no início de novembro com um quadro de paniculite complicada.

Continua depois da publicidade

Fernanda compartilhou que tentou seguir a programação que tinha feito com o cantor. No Instagram, ela publicou fotos e registros de seu ano novo.

“Está saindo tudo conforme planejamos, exceto por você não estar. Nosso Ano Novo era só nosso e, nesse ano, não vai ser diferente. Eu e você, você e eu”, disse.

Ela preparou os pratos e passou no seu lar, de frente para a praia no Rio de Janeiro. “Fiz uns tomatinhos, arroz com manteiga, tem a entradinha e a sobremesa. Você teria amado o Réveillon aqui, meu amor. Tem gente na praia, não muita, mas tem… Tem música no quiosque, as luzes de lá iluminam seu escritório”, contou.

Continua depois da publicidade

Redação, O Estado de S. Paulo

Estadao Conteudo

Copyright © 2023 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.