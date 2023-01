Thronicke destaca 'surpresa positiva' com ministério ministério de Lula

Por Estadão - Estadão 0

Ao chegar para a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta tarde no Congresso Nacional, a senadora Soraya Thronicke (União Brasil-MS) criticou tanto o governo do PT quanto o de Jair Bolsonaro (PL). A ex-presidenciável, que não chegou ao segundo turno e também não declarou apoio a nenhum dos dois, disse que é preciso manter o foco no combate à corrupção e que se surpreendeu positivamente com a equipe ministerial indicada por Lula.

“Gostaria que o Brasil tivesse superado a polarização, mas, ao mesmo tempo, estou comemorando que a democracia venceu. Aceitamos o resultado das urnas e o povo brasileiro decidiu. Para mim, hoje é a festa da democracia”, disse ao chegar ao Salão Branco do Congresso Nacional para a posse de Lula.

A senadora enfatizou que tanto o governo do PT quanto o de Bolsonaro já são conhecidos e que, no futuro, o Brasil espera algo melhor. “O histórico de corrupção existiu no governo do PT. Tivemos avanços, mas não podemos nos descuidar do combate à corrupção, que foi exterminado no governo Bolsonaro. Isso é gravíssimo”, declarou. Soraya prometeu trabalhar com independência e fazer uma oposição racional ao governo do petista. “Vou votar junto com o Brasil, estou do lado dos brasileiros”, prometeu.

Sobre a equipe ministerial indicada por Lula, ela disse que se surpreendeu com os currículos. “Eu gostei, me surpreendi. Me surpreendi com o número de mulheres, com alguns currículos. Espero que possamos entrar em nova era em nosso país. Quero estar otimista, estou me esforçando para isso”.

Célia Froufe

Estadao Conteudo

