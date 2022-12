Vitória registrou a primavera mais chuvosa dos últimos nove anos

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 0

Advertisement

Advertisement

A chuva castigou a Capital do Espírito Santo durante a primavera deste ano. Até a manhã da última terça-feira (20), Vitória registrou 810,2 milímetros de precipitação, índice 92,6% acima da média, que é de 420,6 milímetros. Foi a primavera mais chuvosa dos últimos nove anos. Em 2013, foram 911,2 milímetros de chuvas na cidade. As informações são do Climatempo e do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Advertisement

Continua depois da publicidade

E a tendência é de que os próximos dias mantenham o que foi visto na primavera. Além da Zona de Convergência do Atlântico Sul (Zcas), que está sobre o Estado, há o reforço de um ciclone extratropical se formando na costa capixaba. Esse fenômeno dará origem a uma nova frente fria e reforçará ainda mais a organização da Zcas.

Modelos numéricos de previsão apontam ao menos 200 milímetros de chuva para o Espírito Santo até 24 de dezembro, véspera de Natal. Com mais águas, reforça-se os alertas para deslizamentos de terra, inundações e alagamentos.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.