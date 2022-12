Vídeos: chuva torrencial provoca enxurradas e deslizamentos em Guaçuí

Por Marcos Freire - Marcos Freire 357

Um forte temporal que caiu sobre o município de Guaçuí, no final da tarde e durante a noite desta segunda-feira (12), trouxe muitos transtornos. O excesso de água da chuva torrencial provocou deslizamentos e enxurradas que resultaram em interdições em estradas rurais e tomaram conta de ruas em um distrito do município, conforme vídeos publicados por internautas moradores da região.

Na comunidade da Pratinha do Jorcelino, moradores locais publicaram vídeos mostrando que alguns pequenos deslizamentos, de terra, lama e até pequenas árvores, estavam impedindo a passagem de veículos. As pessoas foram obrigadas a fazer o percurso a pé.

Já no distrito de São Tiago, na parte da noite desta segunda, o temporal provocou uma enxurrada que desceu pela chamada rua do campo, descendo para o centro da localidade. Moradores registraram a força da água que estava arrancando os paralelepípedos do calçamento.

Além disso, a cidade sofreu com a falta de energia, com alguns bairros permanecendo sem luz por mais tempo do que outros. Contudo, o serviço foi restabelecido rapidamente e a chuva havia diminuído, apesar de continuar persistente até o fechamento desta matéria.

Confira os vídeos:

