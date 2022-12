VÍDEO | Moradores registram mais fumaça saindo da Viação Itapemirim

Por Redação - Redação 0

Moradores de bairros vizinhos à Viação Itapemirim, em Cachoeiro de Itapemirim, voltaram a reclamar de um forte odor de pneu queimado desde a noite da última quinta-feira (22). Na manhã desta sexta-feira (23), de vários pontos da cidade é possível visualizar fumaça saindo novamente do interior da empresa.

Na última terça-feira (20), um incêndio de grandes proporções atingiu um galpão de pneus no Platô 4 da Viação Itapemirim pela manhã. As chamas foram controladas pelo Corpo de Bombeiros. No fim do mesmo dia, o local voltou a pegar fogo.

