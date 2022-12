VÍDEO | Casal é preso pela PF com quase 800 kg de cocaína no ES

Por Redação - Redação 225

Advertisement

Advertisement

Uma ação conjunta entre as Delegacias de Repressão às Drogas da Polícia Federal do Espírito Santo e do Rio de Janeiro realizada na manhã deste sábado (10), terminou com a prisão de um casal, por tráfico de drogas.

Advertisement

Continua depois da publicidade

O homem de 54 anos e sua esposa, de 34 anos, já vinham sendo investigados. Eles alugaram um imóvel, localizado no município de Serra, e utilizavam a residência para preparação e estocagem da carga ilegal, que seria inserida em compartimentos sob cascos de navios, conhecidos por “Sea Chest”.

Os cargueiros escolhidos, que aportariam no Espírito Santo, seguiriam com destino à Europa, em rotas que não atracariam em outros portos do Brasil.

Alertados sobre o deslocamento de traficantes do Rio de Janeiro para Vitória, os policiais federais capixabas passaram então a verificar a situação compartilhada, até a chegada dos federais do Estado vizinho.

Continua depois da publicidade

Desta forma, nessa sexta-feira (9) foi possível identificar a dupla e o local onde se estabeleceram. Já no início da manhã deste sábado, durante a operação, foram encontrados 23 pacotes com aproximadamente 35 kg de cocaína cada um. Um total de 785 kg de droga.

Toda o material encontrado foi apreendido e levado para pesagem oficial e confecção dos laudos periciais necessários. O casal será autuado em flagrante por tráfico de drogas e ficará à disposição da Justiça. Agora a Polícia Federal segue investigando para identificar todos os envolvidos nesse episódio.

Advertisement

Advertisement

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.