VÍDEO | Carreta tomba e interdita trecho da BR-101 em Mimoso do Sul

Um acidente registrado por volta das 4h50 desta sexta-feira (16), no km 458, interdita parcialmente a BR-101, na altura do município de Mimoso do Sul. O trânsito flui no sistema pare e siga nos dois sentidos da via.

De acordo com as primeiras informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a pista chegou a ser totalmente interditada nos dois sentidos, após uma carreta tombar. Não há registro de feridos.

A PRF e uma equipe da Eco101, concessionária que administra a rodovia, estão no local e controlam o tráfego da via.

Ainda, segundo a PRF, há filas enormes de veículos nos dois sentidos da via, e os condutores precisam ter atenção ao trafegar pela BR-101 na manhã desta sexta-feira (16).

