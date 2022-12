VÍDEO | Caminhão carregado com bebidas tomba em rodovia de Cachoeiro

A carga ficou espalhada na via e o trânsito chegou a ser totalmente interditado no local por alguns minutos, sendo liberado em seguida

Por Redação - Redação

Um caminhão, carregado com bebidas, tombou na noite da última terça-feira (20), na Rodovia ES-164, que liga Cachoeiro de Itapemirim a Vargem Alta. O acidente ocorreu no trecho conhecido como a Serra de Soturno.

Duas pessoas que estavam no veículo, o motorista e um ajudante, ambos funcionários de uma transportadora de bebidas, sofreram ferimentos leves.

De acordo com informações, chovia no momento do acidente e as causas ainda não foram divulgadas. A carga ficou espalhada na via e o trânsito chegou a ser totalmente interditado no local por alguns minutos, sendo liberado em seguida.

