Véspera de Natal será com chuva em todo o ES, segundo o Incaper

O sábado, véspera de Natal, segue com tempo instável no Estado. Previsão chuvas ocasionais ao longo do dia por todas as regiões capixabas. Acesse aqui o Aviso Meteorológico Especial.

Na Região Sul, céu encoberto e chuva ao longo do dia. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 19 °C e máxima de 27 °C. Nas áreas altas: mínima de 19 °C e máxima de 23 °C.

Na Grande Vitória, céu encoberto e chuva ao longo do dia. Temperatura mínima de 22 °C e máxima de 26 °C. Vitória: mínima de 23 °C e máxima de 26 °C.

Na Região Serrana, céu encoberto e chuva ao longo do dia. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 20 °C e máxima de 25 °C. Nas áreas altas: mínima de 14 °C e máxima de 20 °C.

Na Região Norte, céu encoberto e chuva ao longo do dia. Temperatura mínima de 21 °C e máxima de 27 °C.

Na Região Noroeste, céu encoberto e chuva ao longo do dia. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 22 °C e máxima de 26 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 20 °C e máxima de 25 °C.

Na Região Nordeste, céu encoberto e chuva ao longo do dia. Temperatura mínima de 22 °C e máxima de 27 °C.

