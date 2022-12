Verão além das praias: turismo de "água doce" aquece economia capixaba

O turismo faz a economia das cidades do interior do Espírito Santo girar, mesmo em um período considerado baixa temporada, como é o verão

Por Fernanda Zandonadi

Que o litoral capixaba é de tirar o fôlego, todo mundo sabe. Mas há quem prefira um clima bucólico, com cheiro de verde e água doce para se banhar nos meses mais quentes do ano. Municípios do interior capixaba atraem visitantes por conta de suas belezas naturais e uma excelente estrutura hoteleira, que conta com diversão em parques aquáticos ou belíssimos lagos e cachoeiras.

“O forte das Montanhas Capixabas é o inverno, que é nossa alta temporada. No entanto, muitos empreendimentos estão oferecendo aos visitantes opções para o verão, como parques aquáticos e piscinas. Isso faz com que o turismo gire o ano inteiro, com boa ocupação”, explica Valdeir Nunes, empreendedor do setor turístico há 25 anos e proprietário do Hotel Fazenda China Park, estabelecimento que entrou na lista dos dez melhores do Brasil.

E esse cuidado com os visitantes em todas as épocas do ano tem bons motivos. Cerca de 1,5 milhão de pessoas vão circular pelo Espírito Santo durante a temporada de verão. Muitos deles, vão optar pelas Região Serrana do Estado, palco de cachoeiras e ótimos hotéis e pousadas.

Turismo e economia

E, economia girando significa novos empregos. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o número de pessoas ocupadas em atividades características do turismo no Espírito Santo foi estimada em 162 mil pessoas, ou 8,1% da população ocupada no Estado.

“A infraestrutura de hospedagem em nosso Estado está se adaptando para atender à demanda, movimentando nossa economia e aquecendo os negócios no setor turístico”, frisou o secretário de Estado de Turismo, Fernando Rocha.

Para dar uma ideia, segundo o boletim Economia do Turismo no Espírito Santo, divulgado em dezembro, o volume das atividades turísticas no Estado cresceu 14,9% no terceiro trimestre de 2022, comparado ao mesmo período do ano anterior.

Cachoeiras capixabas

O turismo é um importante setor para o desenvolvimento das cidades e para a geração de emprego, renda e qualidade de vida para a população local. E as cidades capixabas estão atentas a esse ramo da economia. Se o turismo de inverno era a menina dos olhos das cidades das montanhas, agora os municípios começam a mostrar também que são ótimas opções no verão. O Tripadvisor, site de viagens que fornece informações e opiniões de conteúdos relacionados ao turismo, elencou as quedas d’água que mais impressionaram os turistas. Confira algumas que ficam no Sul do Espírito Santo:

Alfredo Chaves – Cachoeiras Engenheiro Reeve, Paganini, Quintino, Iracema, Piripitinga, Daróz, Vovó Lúcia, Maravilha, Pin e Tororoma – A cidade das cachoeiras encanta os turistas com suas dezenas de quedas d’água. O turismo de aventura também ganha espaço na região, que conta com diversos hotéis e pousadas para receber o turista.

Cachoeiro de Itapemirim – Cachoeiras Alta, de Bom Jardim, do Centro, da Prata e Abundância – Na zona rural da maior cidade do Sul do Espírito Santo guardam belos presentes da natureza. Com águas limpas, são ideiais para apreciar durante os dias quentes de verão.

Domingos Martins – Cascata do Galo – Possui uma queda d’água com 70 metros de altura dividida em três partes. É rodeada pela Mata Atlântica e tem piscinas naturais, que convidam ao mergulho.

Ibitirama – Cachoeiras da Pedra Roxa, Poço Limpo, do Lolô, da Onça, do Cristal, Recanto Cabaceira, do Regino, Águas Verdes, do Chiquito, da Ponte do Baiano e do Firmino – As águas cristalinas são perfeitas para atrair visitantes, especialmente nos dias mais quentes do verão.

Irupi – Cachoeira do Chiador – A Cachoeira do Chiador possui uma queda de pedras metros de altura e o ambiente é cercado por Mata Atlântica e pedras.

