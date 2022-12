Vendaval deixa prejuízos em Cachoeiro de Itapemirim

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 440

O vendaval e a tempestade de raios que atingiram a região Sul do Espírito Santo na noite desta segunda-feira (12) deixaram prejuízos em diversos bairros de Cachoeiro de Itapemirim. No interior, no distrito de Pacotuba, o Rio Itapemirim transbordou e alagou ruas e casas.

Em diversos bairros, casas ficaram destelhadas com a força do vento. A ventania chegou a arrancar telhados de zinco, como ocorreu em dois supermercados do bairro Gilberto Machado. O atendimento precisou ser suspenso nesta terça-feira (12) para reparos.

1 de 4

Na Praça Jerônimo Monteiro, no Centro de Cachoeiro, uma placa de zinco que fazia a proteção de uma área em reforma na Prefeitura Municipal foi arrancada e só parou ao atingir a entrada principal dos Correios, que fica ao lado.

Diversas árvores caíram e muitos bairros registraram alagamentos e queda de energia. Na Rodovia do Frade, o trânsito ficou cerca de 2h parado durante o temporal, após quedas de galhos e árvores na estrada.

