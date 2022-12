Vai viajar? Veja a situação das estradas no ES e no restante do país

Muitas estradas estaduais e federais do ES - e de outros Estados - estão com pontos de interdição total ou parcial, por conta das chuvas

Muitas pessoas vão pegar a estrada para passar as festas de fim de ano com a família e amigos. Mas é preciso cuidado, já que muitas estradas estaduais e federais do Espírito Santo – e de outros Estados – estão com pontos de interdição total ou parcial, por conta das chuvas dos últimos dias. Órgãos dos governos federal e estadual estão acompanhando de perto a situação das rodovias e emitindo boletins informando os trechos problemáticos. Confira:

Rodovias federais que cortam o ES

Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (Dnit), o km 93 da BR-342 está totalmente interditado devido ao rompimento do corpo da estrada por conta da cheia do Rio 15 de Novembro. O Dnit orienta a utilizar a rota alternativa acessando a ES-320, sentido Barra de São Francisco, até o entroncamento com a ES-220; acessar a ES-220 até o entroncamento com a BR-342 e seguir até Nova Venécia.

Segundo o último boletim emitido pela Polícia Rodoviária Federal, no início da manhã desta sexta-feira (23), na BR-101, há erosão na pista no km 71,5, em São Mateus, com interdição total da pista. O trecho é próximo à Pedramix e um desvio está sendo construído pela Eco101. Previsão de liberação até a próxima terça-feira (27). Já no km 249, na mesma rodovia, há intedição parcial a dois quilômetros ao norte do posto da PRF, por conta de erosão do acostamento no sentido sul. Tráfego com desvio. Veja no quadro abaixo:

Estradas do ES

Nas rodovias estaduais, segundo o Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), há trechos de interdição parcial na ES-080, ES-261, ES-181, ES-185, ES-375 e ES-381. Já interdição total afeta trechos da ES-010, ES-230, ES-405, ES-315 e ES-422. Veja o detalhamento nos quadros abaixo:

Confira a situação das estradas de outros Estados, segundo levantamento da Agência Brasil

Alagoas

– BR-101 – Entre o quilômetro (km) 120 e o km 123, no município de Marechal Deodoro, a rodovia segue totalmente interditada devido a problemas geológicos registrados no pavimento após as chuvas. O local está devidamente sinalizado. Como rota alternativa, para quem deseja seguir no sentido Aracaju-Recife, o Dnit orienta o acesso à estadual AL-220 no km 128 da via federal, em seguida ingressar na BR-424 até a BR-316 e retornar à BR-101 no km 101. Já para os usuários que trafegam no sentido oposto (Recife-Aracaju), ao chegar no km 101, a alternativa é acessar a BR-316, em seguida na BR-424 até a estadual AL-101 e retornar à BR-101 no km 128.

– BR-316 – A rodovia está operando no sistema de PARE E SIGA, no km 184, em meia pista na faixa do sentido decrescente. A interdição é necessária em razão da ruptura da plataforma, ocasionada pelas chuvas que atingem o estado. O Dnit segue trabalhando no trecho realizando a recomposição de aterro e orienta os usuários a redobrarem a atenção à sinalização ao trafegar no segmento.

Bahia

– BR-418 – Devido às fortes chuvas que atingem o estado, o tráfego de veículos no km 56,7 da rodovia está totalmente interditado. As equipes sinalizaram o local e aguardam melhores condições climáticas para realizar os serviços de reparo no pavimento.

– BR-101 – O km 825 está totalmente interditado devido à queda de barreira provocada pelas

Maranhão

– BR-230 – No km 392 há interdição total. As equipes do Dnit sinalizaram o local e aguardam melhores condições climáticas para realizar os serviços.

Minas Gerais

– BR-262 – No km 179 ocorreu uma erosão no acostamento, em direção ao município de Vargem Linda. As equipes sinalizaram o local e orientam aos usuários que trafeguem com cautela na região.

– BR-354 – Devido à erosão da encosta no km 586 e no km 526 da rodovia foi necessário interditar meia faixa de rolamento. Como a pista possui acostamento, é possível o tráfego de dois veículos ao mesmo tempo, sem risco aos condutores, garantindo assim o fluxo no trecho. Para garantir a segurança no tráfego foram instalados dois quebra-molas no local, para redução da velocidade.

– BR-367 – Entre o km 0 e o km 30 há uma intermitência no fluxo devido a pontos de alagamento na rodovia. O Dnit está realizando vistoria neste segmento e pede atenção para interdição total no km 3, no Córrego do Padre. Como rota alternativa o órgão sugere seguir pela BR-116 até Vitória da Conquista (BA) e pegar a BR-415 até Itabuna (BA), ingressando na BR-101, sentido Itagimirim (BA). No km 16, em Salto da Divisa, a rodovia está com interdição total em razão de um ponto de alagamento com erosão.

– BR-381 – O Dnit realiza os serviços de recuperação do km 291 da BR-381, no sentido Antônio Dias. Devido às fortes chuvas as equipes trabalham na proteção da encosta. O local foi sinalizado e o tráfego de veículos foi desviado para os túneis.

– BR-494 – A rodovia possui dois pontos de restrição em decorrência das chuvas. O primeiro no km 178 devido à erosão no aterro. No local foram implantados quebra-molas e o tráfego flui em meia pista.

– BR-265 – No km 350 houve erosão no aterro. Neste ponto, que é em pista dupla, a interdição é de uma faixa de rolamento.

Paraná

– BR-277 – Está liberada uma faixa em cada sentido da pista na via para o litoral, entre o km 41 e o km 42. A interdição parcial ocorreu em decorrência da queda de barreira e de novos deslizamentos de terra. As equipes seguem executando obras no local.

Santa Catarina

– BR-280 – No km 77, o Dnit executou uma faixa extra de forma emergencial para garantir a trafegabilidade local nos dois sentidos da rodovia, após deslizamento de barreira. As equipes já limparam a maior parte das áreas de escorregamento, agora, o trabalho está focado em recuperar a estrutura da via. Em outro trecho, a interdição é total entre o km 84 e o km 122 e equipes estão atuando na limpeza e recuperação da pista sem previsão para liberação. O departamento orienta os motoristas a utilizarem rota alternativa no sentido litoral/Paraná acessando a BR-116 até o entroncamento com a BR-470.

