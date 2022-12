Vacinação contra febre aftosa é prorrogada no Espírito Santo

Por Redação - Redação 15

Advertisement

Advertisement

A equipe gestora do “Plano Estratégico 2017-2026 para Retirada da Vacinação”, da qual o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf) participa, decidiu prorrogar por mais 15 dias a última etapa de vacinação contra a febre aftosa no Espírito Santo. A decisão foi autorizada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).

Advertisement

Continua depois da publicidade

Os bovinos e bubalinos de todas as idades devem ser imunizados até o dia 15 de dezembro. A expectativa é de que sejam vacinados em torno 2,3 milhões de animais, distribuídos em cerca de 30 mil propriedades rurais do Estado. A vacinação deve ser realizada pelos próprios produtores e as vacinas devem ser adquiridas apenas em lojas agropecuárias cadastradas no Idaf. O produtor também deve fazer a atualização cadastral de todo o rebanho.

“Decidimos ampliar o prazo para aumentar o índice vacinal, já que muitos produtores ainda não vacinaram o rebanho. Neste momento de transição para a retirada da vacina, é crucial a imunização total dos animais para garantir a eficiência da vigilância da doença”, orientou o diretor-presidente do Idaf, Leonardo Monteiro.

“Estamos dando um passo importante na agropecuária capixaba para em seguida, com o trabalho do Idaf e a parceria dos produtores, conseguirmos o reconhecimento da Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA), com o status de ‘livre de febre aftosa sem vacinação, que permite a exportação da carne bovina para outros Países, elevando o mercado e a economia capixaba”, pontuou Leonardo Monteiro.

Última etapa da vacinação contra febre aftosa

Continua depois da publicidade



Esta será a última etapa da campanha de vacinação contra a febre aftosa no Espírito Santo. Isso porque o Estado é um dos sete — de um total de onze que compõem o Bloco IV do Plano Estratégico para retirada da vacinação — autorizados pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento a suspender a vacinação a partir de 2023.

Além do Idaf e do Mapa, participam do grupo gestor do plano de retirada da vacina, a Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag), a Superintendência Federal de Agricultura no Estado do Espírito Santo (SFA-ES), a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Espírito Santo (Faes), a Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo (Ales), o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Espírito Santo (CRMV-ES), o Sistema OCB-Sescoop/ES, o Sindicato da Indústria do Frio do Estado do Espírito Santo (Sindifrio) e o Fundo Emergencial de Promoção da Saúde Animal do Estado do Espírito Santo (FEPSA-ES).



Serviço:

Vacinação do rebanho: até 15 de dezembro

Comprovação on-line: até 15 de dezembro

Comprovação presencial: até 23 de dezembro

Advertisement