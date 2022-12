Tumor no cólon: entenda a doença que acometeu o Rei Pelé

Por Redação - Redação 0

O Brasil e o mundo perderam Pelé, o maior jogador de futebol da história. O ex-jogador, de 82 anos, estava internado há cerca de um mês. Ele havia passado por uma cirurgia no cólon em setembro de 2021 e desde então vinha sendo submetido a repetidas sessões de quimioterapia. No início de 2022, foram detectadas metástases no intestino, no pulmão e no fígado. Mas, afinal, o que é esta doença?

O câncer colorretal é o terceiro mais frequente em homens, atrás do câncer de próstata e de pulmão, e o segundo mais comum em mulheres, após o câncer de mama, de acordo com o Inca (Instituto Nacional de Câncer).

De acordo com Lívia Pandolfi, gastroenterologista da Unimed Vitória, esse tipo de câncer pode ocorrer em pessoas de qualquer idade. No entanto, o risco aumenta com o avanço da idade.

Ele pode ter origem genética, mas também está associado a hábitos de vida inadequados, especialmente em relação à alimentação. “Manter uma dieta rica em gorduras, industrializados, carne vermelha, embutidos e corantes, além de ingerir poucas fibras são fatores que aumentam o risco de desenvolvimento desse câncer. Do mesmo modo, obesidade, sedentarismo e tabagismo são fatores de risco para o surgimento dessa doença”, explica Lívia.

Prevenção do tumor no cólon com colonoscopia

O câncer colorretal é um dos poucos tipos de tumores que podem ser prevenidos, já que a maioria tem origem no pólipo, lesões benignas, tipo verrugas, que crescem na parte interna do intestino.

“Removendo o pólipo, impedimos que ele se transforme em câncer. Por isso, é tão importante fazer o exame de colonoscopia. Ele é indicado para todas as pessoas a partir dos 45 anos. Antes desta idade, a indicação do exame será individualizada, a depender dos sintomas, do histórico familiar e da própria pessoa”, pontua a gastroenterologista.

