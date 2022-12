Trupe Barroca apresenta Concerto de Natal em Anchieta neste domingo

Por Redação - Redação 0

Anchieta recebe no próximo domingo, dia 18, a Trupe Barroca: Concerto de Natal. O espetáculo que promete uma viagem natalina aos séculos 17 e 18 irá acontecer no Santuário Nacional de São José de Anchieta, a partir das 17h. O conjunto que une uma orquestra de instrumentos antigos a cantores especialistas no repertório barroco.

No altar dos templos, 20 coralistas, 18 músicos e quatro solistas vão executar cinco obras especialmente escolhidas para a ocasião ao longo de uma hora e 40 minutos de espetáculo. O elenco é formado por integrantes dos coros Vivace e Opus Liberi e pelos respectivos maestros, Rodrigo Firme e Cláudio Modesto. Este último também atuará como solista (contratenor), assim como Elaine Boniolo (soprano), Breno Bartolomeu (tenor) e Calebe Faria (barítono). A regência será de Sérgio Dias.

Com instrumentos confeccionados há cerca de três séculos ou com réplicas que reproduzem essas peças, A Trupe Barroca interpretará obras de Pergolesi (como “Sinfonia em Si Bemol Maior”), Bach (“Cantata 147”), que possui o trecho “Jesus, Alegria dos Homens”), Vivaldi (Glória em Ré Maior”), Franz Gruber (“Noite Feliz”) e Händel (“Aleluia”).

“A apresentação brindará o público com a oportunidade de ver e ouvir os instrumentos especiais, alguns com aproximadamente 300 anos. Conjunto de cordas como contrabaixo e violoncelo e instrumentos de sopro imprimem uma sonoridade que ecoa com identidade e singularidade”, enfatiza o fundador e diretor artístico da orquestra, Washington Luiz Sielemann.

Um dos instrumentos mais peculiares é o oboé de caccia, do acervo dos sopros. Trata-se de um artefato de palheta dupla pertencente à família das madeiras. O objeto foi incorporado às orquestras em meados do século 17, tendo sido um dos preferidos de Händel.

É trazendo informações como essa que o projeto segue seu propósito. “A Trupe Barroca é o primeiro grupo capixaba dedicado à pesquisa e à execução da música historicamente informada, cujo acervo de instrumentos originais próprios é o maior do Brasil. O programa escolhido trará obras importantes, alusivas ao Natal, com grande aceitação pelo público”, acrescenta Sielemann.

O diretor artístico ressalta que os concertos marcarão também a celebração de cinco anos de atividades culturais, pedagógicas e de pesquisas de A Trupe Barroca. “Nosso primeiro concerto, ocorrido no ano de 2017, na Catedral de Vitória, também foi natalino. O público lotou o espaço, e o resultado artístico nos encorajou muito a acreditar no projeto que estávamos iniciando. Acreditamos também que este novo espetáculo democratiza a arte, uma vez que leva a todos os públicos, de forma gratuita.”

As apresentações também irão ocorrer em Vitória, no dia 17. Elas têm o apoio da Lei de Incentivo à Cultura Capixaba (LICC) e da Gerência de Cultura e Patrimônio Histórico de Anchieta. A realização é de Sabino Produções Artísticas e o patrocínio da EDP.

História

Fundada originalmente com o nome de Victoria Ensamble, A Trupe já se apresentou com importantes nomes do cenário musical brasileiro, como Jerzy Milewski (violino), Vanja Ferreira (harpa), Sérgio Dias (flauta), Inácio de Nonno (barítono), Aleida Schweiter (piano), entre outros.

Antes de se tornar “A Trupe Barroca”, foi a orquestra responsável pela execução da ópera “Dido e Eneias” (Purcell), em 1999, e pelas apresentações das “Quatro Estações” (Vivaldi) em diversos municípios do Espírito Santo, em ciclos nos anos de 2003 e 2007. Destaca-se também a execução do Stabat Mater (Pergolesi), durante a Páscoa de 1999, lotando a catedral de Vitória.

A partir de 2017, a orquestra assumiu a proposta ousada de se dedicar exclusivamente ao repertório dos séculos 17 e 18, utilizando-se de instrumentos históricos ou cópias perfeitas e investindo em pesquisa e nas sutilezas das interpretações historicamente orientadas.

Com essa nova proposta, o grupo fez, em dezembro de 2017, a sua reestreia com um concerto de Natal, na Catedral de Vitória, que teve como solista o contratenor Paulo Mestre e como regente o maestro Sérgio Dias.

Em 2021, A Trupe Barroca e os coros Vivace e Opus Libere foram responsáveis pala primeira execução histórica com todos os instrumentos indicados pelo compositor da “Paixão Segundo São João”, de J. S. Bach.

Serviço – A Trupe Barroca: Concerto de Natal 2022

Apresentações

_Catedral Metropolitana de Vitória: 16 de dezembro, às 20h.

_Santuário de São José de Anchieta: 18 de dezembro, às 17h.

Entrada: gratuita. Não haverá distribuição prévia de ingressos.

Coros: Opus Liberi e Vivace

Maestros dos coros: Cláudio Modesto (Opus Liberi) e Rodrigo Firme (Vivace)

Solistas: Elaine Boniolo (soprano), Cláudio Modesto (contratenor), Breno Bartolomeu (tenor) e Calebe Faria (barítono)

Regente: Sérgio Dias

