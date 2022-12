Tribunal de Justiça do Espírito Santo elege novo desembargador

O novo desembargador tomou posse administrativamente no final da sessão e compõe, a partir desta data, a 2ª Câmara Criminal do TJES

O Pleno do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) elegeu nesta quinta-feira (15) um novo desembargador para compor a Corte, na vaga deixada pelo desembargador Adalto Dias Tristão, que se aposentou recentemente.

O nome do juiz Ubiratan Almeida de Azevedo foi aprovado à unanimidade para o preenchimento da vaga de desembargador pelo critério de merecimento. O resultado foi proclamado pelo presidente do TJES, desembargador Fabio Clem de Oliveira.

Esta foi a terceira vez consecutiva que o juiz Ubiratan Almeida compôs a lista tríplice. Na escolha por merecimento, juízas e juízes que figurem na lista tríplice por três vezes consecutivas ou cinco vezes de forma alternada, recebem a promoção.

Novo desembargador recebeu 27 votos

O novo desembargador recebeu 27 votos e alguns desembargadores, ao votarem, destacaram qualidades do magistrado.

“Eu voto pela sua promoção por merecimento por reconhecer suas qualidades morais e intelectuais, e de chefe de família, de juiz e de magistrado. O qual eu já tive a oportunidade de trabalhar e de conviver, de maneira que é um magistrado que nos enche de orgulho. Voto no Dr. Ubiratan com muita satisfação e muito prazer.”, destacou o corregedor-geral da Justiça, desembargador Carlos Simões Fonseca.

O desembargador Namyr Junior também se pronunciou, ao votar: “tenho por sua excelência profundo respeito e admiração, um magistrado diferenciado sob a ótica da lisura no trato com os processos judiciais que são submetidos a sua apreciação, um colega extremamente cortês que agrega junto com os demais pares da magistratura um relacionamento sempre muito próximo, fino e educado.”

A desembargadora Eliana Junqueira Munhós destacou o período em que trabalhou com o juiz Ubiratan Almeida: “Ele é um colega excepcional no relacionamento, na sua capacidade técnica. Nos dois anos de convivência com o Dr. Ubiratan, na época mais próxima na corregedoria, muito me impressionou sua capacidade de convivência sempre muito calmo, comedido, preparado, ele muito bem fará à nossa equipe no tribunal.” sobre Ubiratan.

Período também compartilhado pelo desembargador Raimundo Siqueira: “Meu colega de corregedoria, formamos uma equipe uníssona, em uma das épocas mais difíceis pela qual passou o Tribunal de Justiça, junto à desembargadora Eliana, ao desembargador Walace e ao desembargador Fernando Bravin. E digo, sem medo de errar: a forma amiga, irmã, como se porta o Dr. Ubiratan é motivo de conforto para todos”, destacou.

O novo desembargador tomou posse administrativamente no final da sessão e compõe, a partir desta data, a 2ª Câmara Criminal do TJES.

Também compuseram a lista tríplice nesta quinta-feira (15), os magistrados Fabio Brasil Nery, pela segunda vez consecutiva, e Aldary Nunes Júnior, pela primeira vez.

