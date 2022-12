Trânsito será modificado durante obras de macrodrenagem em Cachoeiro

As obras de macrodrenagem do bairro Nova Brasília, em Cachoeiro de Itapemirim, vão começar em janeiro de 2023 e devem terminar em um ano

Por Fernanda Zandonadi

As obras de macrodrenagem do bairro Nova Brasília, em Cachoeiro de Itapemirim, vão começar em janeiro de 2023 e a previsão é de que os trabalhos sejam entregues em um ano. O projeto prevê obras numa extensão de 3,69 quilômetros, com investimento e R$ 55,2 milhões, e trará as benesses do fim dos alagamentos. No entanto, durante as obras, serão necessárias muitas modificações ao trânsito da cidade. As informações foram repassadas nesta sexta-feira (16), em coletiva de imprensa com membros do governo municipal e da empresa Cinco Estrelas, vencedora da licitação.

“É a solução definitiva do problema. Fizemos o projeto e o governador Renato Casagrande teve a sensibilidade de olhar o problema independente do valor. A obra será feita em duas etapas, a primeira da Beira Rio até a entrada do Zumbi. A segunda etapa, que vai até a entrada do São Francisco de Assis é menor e acreditamos que vai solucionar de vez o problema de toda região, inclusive a central, pois a água chega nessas áreas também”, explicou o prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Victor Coelho.

Por uma questão de logística, os trabalhos começarão pelo Guandu, bairro onde desembocarão as manilhas que levarão as águas das chuvas até o rio. No trecho, as obras devem durar 60 dias e algumas mudanças serão feitas no trânsito, a fim de permitir a abertura do asfalto.

O primeiro impacto das obras de macrodrenagem no tráfego será na Beira Rio, praticamente em frente à Praça de Fátima. A via será dividida em duas partes de sete metros cada. Uma delas estará em obras e a outra será transformada em duas pistas de 3,5 metros cada. Será feita a retirada de vagas do estacionamento rotativo do lado esquerdo para que a avenida continue com essas duas pistas.

“Vamos isolar metade da via para que a empresa possa trabalhar. Aquelas vagas de garagem e a pista do lado direito serão interditadas. Para não impactar muito no trânsito, vamos abrir a calçada do lado esquerdo para poder gerar duas faixas e diminuir o impacto no local, que é de grande movimento. Para dar uma ideia, por ali passam 200 ônibus diariamente”, explicou Alex da Vitória, secretário de Urbanismo, Mobilidade e Desenvolvimento Econômico de Cachoeiro.

Duas ruas do bairro Guandu serão totalmente fechadas para veículos: a César Missi e a Pedro Dias. Nos dois locais passarão as manilhas que chegarão até o rio. Segundo Da Vitória, no entanto, será mantida a passagem para pedestres, a fim de não gerar prejuízos para o comércio local. Ou seja, os comerciantes não precisarão fechar as portas em momento algum.

As obras de macrodrenagem vão cortar Cachoeiro de Norte a Sul. Isso significa que os trabalhos que começam na Beira Rio – que teoricamente são o fim da linha para as águas fluviais – continuam nas ruas e avenidas que cortam ou dão acesso aos bairros Basileia, Santo Antônio, Zumbi e Nova Brasília.

Obras de macrodrenagem e Shopping popular

A rua Prof. Quintiliano de Azevedo também sofrerá alterações por conta dos trabalhos. Lá fica o Shopping Popular e muitas conversas foram feitas com os comerciantes para que as lojas sejam deslocadas para outro local durante as obras. Uma das opções é a transferência para a Linha Vermelha, próximo à antiga estação ferroviária. O projeto contempla estruturas feitas com contêineres, provisórias. Após o fim das obras, os lojistas voltariam para o local de origem.

Uma segunda opção ainda está em estudo e foi sugerida pelos representantes dos lojistas. É a transferência para a rua do Teatro Municipal, que precisaria ser fechada ao trânsito de veículos. Essa prosposta, no entanto, esbarra em um estacionamento que tem entrada pela rua e em outros empecilhos logísticos.

